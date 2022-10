Die Fachtagung „Vielfältig unterwegs im JeKits-Gruppenunterricht“ behandelt das Thema Didaktik des instrumentalen Gruppenunterrichts.

JeKits-Fachtagung der Landesmusikakademie Heek

2022-10-22T09:30:00+02:00

2022-10-22T17:00:00+02:00 Die Fachtagung „Vielfältig unterwegs im JeKits-Gruppenunterricht“ behandelt das Thema Didaktik des instrumentalen Gruppenunterrichts.

Wo Im RomaNEum

Offen für alle Lehrkräfte mit Workshops und Vorträgen, Teilnahme kostenfrei. Nach einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Wolfgang Rüdiger (Robert Schumann Hochschule Düsseldorf) zum improvisatorischen Musizieren werden zwei aufeinanderfolgende Workshops angeboten. Der erste Workshop findet in fachgruppenbezogenen Kleingruppen statt. Themenschwerpunkte sind methodische und didaktische Ansätze in den Anfängen des JeKits-Unterrichts und der didaktische Spannungsbogen von JeKits II zu JeKits IV. Der zweite Workshop findet in fachgruppenübergreifenden Kleingruppen statt und bietet Impulse für den Unterricht mit fachfremden Instrumenten in gemischten JeKits-Ensembles. Anmeldung unter www.lma-nrw.de