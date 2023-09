Very British! Das Blockflöten-Orchester Neuss BON präsentiert unter der Leitung von Ralf Bienioschek einen emotionalen und stilvollen Abend á la „Last Night of The Proms“. https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/very-british https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/very-british/@@images/76705d2f-3ac1-4a23-a6a8-050aa61ee5b1.jpeg

2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 Das Blockflöten-Orchester Neuss BON präsentiert unter der Leitung von Ralf Bienioschek einen emotionalen und stilvollen Abend á la „Last Night of The Proms“. Wo Im Zeughaus Viele neue Stücke wurden extra für’s BON klangvoll und mitreißend arrangiert, von Elgar zu John Miles bis hin zu Queen ist für jeden etwas dabei und garantiert beste Unterhaltung!

Dieses mittlerweile weltweit beachtete und geschätzte innovative Blockflöten-Orchester setzt immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Sound und Repertoire für die Blockflöte. Das BON hat auch diesmal wieder einige musikalische Gäste eingeladen. Lassen Sie sich überraschen! Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht!