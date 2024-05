Ein Kindermusical mit Dritt- und Viertklässlern aus vier Neusser Grundschulen.

https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/zirkus-furioso-1

Zirkus Furioso

2024-06-09T17:00:00+02:00

2024-06-09T18:00:00+02:00 Ein Kindermusical mit Dritt- und Viertklässlern aus vier Neusser Grundschulen.

Wo Aula in der Janusz-Korczak-Gesamtschule Neuss, Platz am Niedertor 6

Im Zirkus Furioso geht so einiges schief und doch präsentiert der Zirkus mitreißende Artistennummern. Dritt- und Viertklässler aus vier Neusser Grundschulen führen das bunte, abwechslungsreiche Kindermusical von Peter Schindler und Babette Dieterich als Musikschulproduktion auf. Es gibt zwei Aufführungen, bei denen nicht nur gesungen, sondern auch getanzt und geschauspielert wird: am 9.Juni um 14 Uhr und um 17 Uhr. Im Rahmen des landesweiten Musikförderprogramms JeKits, das die Musikschule der Stadt Neuss als Kooperation mit allen Grundschulen in Neuss durchführt, haben die Kinder der St.-Andreas-Schule, Karl-Kreiner-Schule, Pestalozzischule und St-Stephanus-Schule das Musical einstudiert und bringen es auf die Bühne der Aula in der Janusz-Korczak-Gesamtschule Neuss, Platz am Niedertor 6. Die Leitung haben: Lena Jaekel, Petra Strömer-Müller, Edith Vobis. Die Choreographie stammt von Patrizia Bergers, der Eintritt ist frei.