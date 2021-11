Stadtkaffee in neuem Gewand

Passend zum Hansetag im Mai 2022 hat die NEWI den seit nahezu 20 Jahren fest mit der Stadt Neuss und ihrer Bürgerschaft verbundenen Städtekaffee für eineinhalb Jahre in ein neues Gewand gesteckt. In Kooperation mit dem Hansebüro der Stadt Neuss und Neuss Marketing wurde das bisherige Layout farblich und grafisch an das Motto des Hansetages angelehnt: „Im Fluss der Zeit“

Das erste Päckchen wurde an den ersten Bürger der Stadt, Bürgermeister Reiner Breuer, übergeben, dem die Gestaltung der Kaffeetüte gut gefiel. Ein passendes Mitbringsel vom Hansetag!

In der Tourist-Info Neuss als umsatzstärkste Verkaufsstelle ist die Hansetag-Auflage des Neuss Café ab sofort erhältlich, ebenso in einigen Eine-Welt-Läden bzw. bei kirchlichen Gruppen.