Aus dem Stadtrat

"Mit Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth zeichnet die Stadt Neuss eine Neusser Bürgerin aus, deren Verdienste in ihrem nachhaltigen Wirken in Politik und Wissenschaft und ihren vielseitigen, bis heute anhaltenden Einsatz für Gleichberechtigung und Vielfalt in unserer Gesellschaft liegen", so Bürgermeister Reiner Breuer. Vorausgegangen war der Entscheidung eine Initiative von Bürgermeister Breuer und dem Neusser Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe zur ersten Verleihung des Ehrenbürgerrechtes seit Mitte der 1990er Jahre.



Frau Prof. Dr. Süssmuth ließ durch den Bürgermeister ihren herzlichen Dank an den Rat ausrichten. In einem anschließenden Telefonat brachte Frau Prof. Dr. Süssmuth ihre Freude über die Entscheidung zum Ausdruck.

Die feierliche Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird wahrscheinlich im März 2023 stattfinden.