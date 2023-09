28.04.2016 Erneute Signeverleihung an den "Shirt-Shop" im Meererhof

Schnell setzte das Inhaber-Ehepaar des Geschäftes, welches sich in der erweiterten Fußgängerzone in Neuss befindet, die einrichtungsspezifischen Kriterien um, damit auch Menschen mit Seh- und Gehbeeinträchtigungen das Betreten des Geschäftes ermöglicht wird. Die nach innen aufschlagende Flügeltür lässt sich soweit öffnen, dass auch Rollstuhlfahrer problemlos in das Geschäftslokal gelangen können. Auch die Bewegungsflächen sind großzügig dimensioniert. Die Glasscheibe der Eingangstür ist mit einem hell/dunkel Kontrast versehen, so dass diese auch für seheingeschränkte Personen gut wahrnehmbar sind. Auch die Höhe der Bedientheke ist so angelegt, dass selbst Rollstuhlfahrer problemlos bedient werden können.