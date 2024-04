27.01.2017 - Rathaus Promenade - Sozialamt Stadt Neuss

Die Umsetzung der geforderten Kriterien war im Altbau herausfordernd und schwierig. Man hatte zwar an die barrierefreie Erschließung des Gebäudes für Rollstuhlnutzer*innen gedacht, aber Belange von hör-, seh- oder anderweitig beeinträchtigten Menschen waren weitestgehend nicht berücksichtigt worden.

So wurden Steinsäulen an der Infotheke, die vorhandenen Taster für die automatische Türöffnung sowie in allen Treppenhäusern die jeweils erste und letzte Treppenstufe an der Stufenkante optisch durch eine farblich kontrastierende Markierung hervorgehoben, sodass auch sehbeeinträchtigte Menschen diese besser erkennen können.

Im Haupttreppenhaus wurden ferner die durch die Treppenabsätze bedingten Lücken der Handläufe miteinander verbunden, um insbesondere sehbeeinträchtigten Nutzer*innen mehr Sicherheit zu geben. Der Aufzug wurde mit taktilen Bedientasten sowie einer akustischen Ansage und Hinweisen nachgerüstet, so dass alle Informationen im „2-Sinne-Prinzip“ (Hören und Sehen) erfolgen.

Die Kennzeichnung der Besuchertoiletten wurden nochmals verbessert und für das barrierefreie WC ein Notruf sowie beidseitige Öffnungsmöglichkeit der Toilettentür nachgerüstet.