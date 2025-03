Mehr als 500 Jahre Einsatz für die Stadt Neuss

Nach teils vier Jahrzehnten Engagement für die Stadt Neuss wurden 17 Mitarbeitende feierlich und mit Urkunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Zusammen blicken sie auf über 500 Jahre Beschäftigungszeit zurück. Bürgermeister Reiner Breuer dankte den Ruheständlern für ihre langjährige Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für die Stadt.

„Erinnern Sie sich noch an Ihr Vorstellungsgespräch oder Ihren ersten Arbeitstag bei der Stadt Neuss? An die Nervosität, Ungewissheit, Aufregung und Vorfreude? Ähnlich war es sicher im vergangenen Jahr, als mit dem Ruhestand ein neuer Lebensabschnitt begann“, so Bürgermeister Breuer in seiner Ansprache.