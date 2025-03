04.03.2025 - Gut vorbereitet: Die Vorsorgevollmacht verständlich erklärt

Die Betreuungsbehörde der Stadt Neuss bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Neuss eine Informationsveranstaltung für alle interessierten Bürger*innen an, die sich über das Thema Vorsorgevollmacht informieren möchten. Diese findet statt am Mittwoch, 26. März 2025 von 18.30 bis 20 Uhr in Raum E.27 der VHS Neuss (Brückstraße 1). Dabei wird im Schwerpunkt behandelt, welche Aspekte eine Vorsorgevollmacht umfasst und wie sie sich vom Ehegattenvertretungsrecht abhebt. Im Anschluss an den Vortrag gibt es eine Fragerunde, in der Tipps und Beispiele aus der Praxis vorgestellt werden, um die Umsetzung zu erleichtern.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich (Kursnummer: B105052).