04.03.2025 - Neue Angebote in der VHS Neuss im März

"It is a man's world ...?" – VHS-Vortrag zu Frauen in der Kommunalpolitik

Dr. Elke Wiechmann befasst sich in ihrem Vortrag am Mittwoch, 12. März 2025, um 18 Uhr mit der Frage, warum Frauen in allen kommunalpolitischen Ämtern unterrepräsentiert sind. VHS Neuss , die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und die FernUniversität Hagen Campus Neuss laden zu einem regen Austausch zu diesem Thema ein.

Der Eintritt ist frei. Mehr Infos gibt es online.

VHS-Vortrag zu Eduard von Keyserling und Fontane

„Der ist ja besser als Fontane!“, so der – anscheinend ebenso überraschte wie begeisterte – Befund des ZEIT-Kritikers Michael Maar, als er gerade von Keyserlings 1911 erschienenen Roman „Wellen“ (wieder-)gelesen hatte. Der Vortrag von Prof. Gerhard Kaiser am Donnerstag, dem 13.03.2025, im RomaNEum zeigt am Beispiel dieses Romans die Besonderheiten und Eigenheiten der Erzählkunst von Keyserlings auf.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und ist eine Zusammenarbeit mit der Theodor-Fontane-Gesellschaft Sektion Neuss/Düsseldorf.

Die Teilnahme kostet sieben Euro und eine vorhergehende Anmeldung ist erforderlich.



VHS-Seminar zu Mediation

Für Donnerstag, 13. März 2025, lädt die VHS zu einem Workshop im RomaNEum ein, bei dem die Teilnehmenden lernen, wie Konflikte mithilfe von Mediation gelöst werden können. Diese Veranstaltung gibt eine Einführung in das Mediationsverfahren und Beschreibung seiner Phasen, zeigt Möglichkeiten der Familienmediation und der Wirtschaftsmediation und erläutert die Besonderheiten beim Täter-Opfer-Ausgleich. Dadurch können die Teilnehmenden zukünftig bei konkreten Konflikten entscheiden, ob eine Mediation oder ein Gerichtsverfahren für ihre Konflikte besser geeignet ist.

Der Workshop findet von 18.30 bis 21 Uhr statt und die Teilnahme kostet 13,50 Euro. Mehr Infos und die Anmeldemöglichkeit gibt es online bei der VHS.

Neu in der VHS: Arabisch für Anfänger samstags

Am Samstag, 15. März 2025, startet ein Arabischkurs im RomaNEum. Mit Muttersprachlerin Ikhlas Schumacher werden an drei Samstagen im März von 10 bis 13.15 Uhr Redewendungen für einfache Alltagssituationen trainiert, wie man sie im Restaurant oder beim Einkaufen benötigt. Dabei erfährt man viel Interessantes über die arabischen Länder und ihre Sitten. Die Teilnahmegebühr beträgt 60,36 Euro und die Anmeldung ist online möglich.

VHS-Workshop: Wie arbeitet eigentlich die Digitalredaktion einer Zeitung?

Nina C. Zimmermann, Redakteurin beim „Handelsblatt“, nimmt die Teilnehmenden am Samstag, 15. März 2025, mit in die Arbeit der Redaktion einer großen, überregionalen Zeitung. Alle Interessierten sind eingeladen, anhand des Insiderwissens mit der Journalistin über die Zukunft der Presse zu diskutieren. Der Workshop findet von 15.30 bis 17.30 Uhr in der VHS im RomaNEum statt und die Teilnahme kostet 8,34 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich.

VHS-Sonntagsmatinée: Ein Spaziergang durch Paris

Anlässlich der Wiedereröffnung der restaurierten Kathedrale Notre Dame startet Donatella Chiancone-Schneider in der VHS am Sonntag, 16. März 2025, eine besondere Runde durch Paris und seine Historie.

Zu Beginn befasst sich Teil 1 mit der Zeit von den Kelten bis zur Gotik. Der virtuelle Besuch von Notre Dame bildet den Höhepunkt eines Spaziergangs durch die sagenhaften Anfänge der französischen Hauptstadt von der Gründung bis zum Frühmittelalter. Von der symbolreichen Kathedrale ausgehend gewinnen die Teilnehmenden einen Überblick über die mittelalterliche Stadt, die teilweise noch erhalten ist. Weitere Stationen der Zeitreise ins Paris von der Antike bis zum 13. Jahrhundert sind beeindruckende Zeugnisse der römischen Zeit, wie die Thermen und die Arena, sowie suggestive Bauten zwischen Romanik und Frühgotik, unter anderem die Kirchen Saint-Germain-des-Prés und die Sainte-Chapelle.

Der Vortrag beginnt um 11 Uhr und die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Thomas Brandt zu Kolumba-Museum in Köln und das Nieuwe Havenhuis in Antwerpen

Der Vortrag in der VHS im RomaNEum am Montag, 17. März 2025, stellt zwei sehr unterschiedliche Architekturauffassungen vor. Im Zentrum stehen dabei detaillierte Beschreibungen von zwei herausragenden Werken der Baukunst unserer Zeit: das Kunstmuseum der Erzdiözese Köln auf dem ehemaligen Standort der Kirche Sankt Kolumba nach Peter Zumthors Entwurf sowie der Sitz der Hafenverwaltung Antwerpen, für den Zaha Hadid entwickelt ein Konzept der Erweiterung unter Wahrung der historischen Substanz entwickelte.Darüber hinaus werden auch zuvor und danach entstandene Gebäude beider Persönlichkeiten vorgestellt und durch biographische Angaben ergänzt.

Der Vortrag von Thomas Brandt beginnt um 19 Uhr und die Teilnahme kostet sieben Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.



Eco Printing an der VHS - Mit Blättern und Blüten auf Stoff zaubern

Am Montag, 17. März 2025 werden von 18 bis 20.15 Uhr an der VHS im RomaNEum Blätter und Blüten mit Hilfe von Dampf auf Stoffe gedruckt. Das Seminar gibt Tipps zum Sammeln geeigneter Pflanzen, geht über zur Vorbereitung der Stoffe bis hin zum nachhaltigen Druck. Die bedruckten Werke sind stets einzigartig und faszinieren mit filigranen Details.

Das Entgelt für die Teilnahme beträgt 21,38 Euro. Die Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen gibt es online.



VHS-Vortrag zu Entwicklungshilfe in Afrika

Nach fast 30 Jahren Tätigkeit in der Entwicklungshilfe zieht Wolfram Frommlet am Mittwoch, 19. März 2025, in der VHS im RomaNEum eine kritische Bilanz. Er beschreibt die politische, kulturelle und wirtschaftliche Situation in Afrika beispielhaft an verschiedenen Ländern. Die VHS lädt ein, sich anhand seines Insider-Wissens mit den Realitäten - gerade auch der deutschen - Entwicklungshilfepolitik und dem von der Öffentlichkeit immer noch wenig wahrgenommenen Kontinent zu befassen.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr und kann entgeltfrei besucht werden. Mehr Infos gibt es online bei der VHS.

VHS-Workshop zur Website-Erstellung mit Tilda

Am Samstag, 22. März 2025, bietet die VHS im RomaNEum einen Workshop an, bei dem die Teilnehmenden lernen, mit Tilda ihre eigene Website zu erstellen. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung, beginnend mit den Grundlagen und endend mit einer fertigen, funktionsfähigen Website. Durch praxisorientierte Übungen und individuelle Unterstützung erlernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt die notwendigen Fertigkeiten zur Gestaltung und Veröffentlichung ihrer eigenen Website. Der Workshop findet von 10 bis 14Uhr statt und die Teilnahme kostet 32,67 Euro. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es online.



Apropos Po - VHS-Vortrag

Am Dienstag, 25. März 2025, findet im RomaNEum von 18.30 bis 20 Uhr der Vortrag „Apropos Po“ statt. Die Proktologin und Allgemeinchirurgin Dr. Caterine Schulte-Eversum gibt in diesem Vortrag Aufschluss über Gesundheit, Hinweise auf Probleme des Pos und räumt mit vielerlei Vorurteilen auf. Er richtet sich an alle Geschlechter, ist spannend, unterhaltsam, facettenreich und betrachtet den Menschen als Ganzes.

Der Vortrag kann entgeltfrei besucht werden, um Anmeldung wird gebeten.

Neu in der VHS: Französisch mit geringen Vorkenntnissen am Samstag

Französischlernen mit geringen Vorkenntnissen beginnt mit Dozentin Felicitas Kaiser am Samstag, 29. März 2025. Der Kurs findet immer Samstagsvormittags um 10.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 150,90 Euro. Die Anmeldung und weitere Details finden sich online.

Survival-Exkursion „Tiere und Spuren“ mit der VHS

Am Samstag, 29. März 2025, können Interessierte von 9 bis 16 Uhr bei einer Exkursion im Naturschutz- und Landschaftsgebiet in Neuss ihr Wissen über Tiere, deren Spuren und Lebensumgebungen, vertiefen. An den Tierzeichen kann vieles erkannt werden: In welchem Tempo war das Tier unterwegs? Was wollte es und wie ging es ihm? Auch das unauffällige, aufmerksame und effektive Bewegen im Wald wird thematisiert.

Das Entgelt für die Teilnahme beträgt 53 Euro. Die Anmeldung, Treffpunkt und weitere Informationen gibt es auf der Website der

VHS-Seminar zum Umgang mit destruktiven Gesprächspartnern

An der VHS im RomaNEum findet am Samstag, 29. März 2025, ein Seminar statt, in dem die Teilnehmenden Strategien zum Umgang mit destruktiven Gesprächspartnern erlernen. Im Zentrum stehen Techniken zur Selbstberuhigung sowie bewährte Methoden, um destruktive Kommunikation zu bewältigen. Durch zahlreiche praktische Übungen werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, unangenehme Gesprächssituationen souverän zu meistern. Das praxisnahe Seminar findet von 10 bis 16 Uhr statt und die Teilnahme kostet 49,04 Euro.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es online.: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Umgang-mit-destruktiven-Gespraechspartnern/B107253

Wenn nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen im RomaNEum in der Brückstraße 1 statt.