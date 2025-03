14.03.2025 - Mehr als 500 Jahre Einsatz für die Stadt Neuss

Nach teils vier Jahrzehnten Engagement für die Stadt Neuss wurden 17 Mitarbeitende feierlich und mit Urkunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Zusammen blicken sie auf mehr als 500 Jahre Beschäftigungszeit zurück. Bürgermeister Reiner Breuer dankte den Ruheständlern für ihre langjährige Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für die Stadt.

„Erinnern Sie sich noch an Ihr Vorstellungsgespräch oder Ihren ersten Arbeitstag bei der Stadt Neuss? An die Nervosität, Ungewissheit, Aufregung und Vorfreude? Ähnlich war es sicher im vergangenen Jahr, als mit dem Ruhestand ein neuer Lebensabschnitt begann“, so Bürgermeister Breuer in seiner Ansprache.

Viele der Geehrten haben über Jahrzehnte hinweg die Entwicklungen der Stadtverwaltung aktiv begleitet und geprägt. Besonders der digitale Wandel hat den Arbeitsalltag verändert: Wo einst noch Diktiergeräte und Schreibmaschinen genutzt wurden, stehen heute energiesparende Laptops, Zeiterfassungsterminals ersetzen die Stempeluhr und die Zukunft bringt das weitestgehend papierlose Büro.

Doch nicht nur die Verwaltungskräfte haben den Wandel der Stadt mitgestaltet. Auch die Mitarbeitenden im Bauhof, in den Grünanlagen und anderen Außenbereichen haben über die Jahre hinweg das Stadtbild maßgeblich geprägt. Sie haben Veränderungen direkt erlebt und dazu beigetragen, dass Neuss sich stetig weiterentwickelt.

„Ihr Arbeitsalltag war geprägt von Terminen, Besprechungen, Bürgerkontakten oder praktischer Arbeit unter freiem Himmel. Wir hoffen, dass Sie die Zeit in der Stadtverwaltung als bereichernd und erfüllend empfunden haben – mit Freude am Job, wertvollen Erfahrungen und vielen positiven Begegnungen“, so Breuer weiter.

Im Namen der Stadt Neuss dankte der Bürgermeister allen Ruheständlern herzlich für ihre wertvolle Arbeit: „Mit Ihnen und Ihrer Unterstützung hat sich die Stadt zu einem modernen und leistungsfähigen Arbeitgeber entwickelt. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei allem, was kommt – bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Ruhestand!“

