17.03.2025 - Osterferienspaß in Südbad

In vier Wochen beginnen die Osterferien. Im Südbad findet dann wieder am Dienstag, 15. April und Donnerstag, 24. April, das Wasserrettungsprogramm „Rettet Fridolin“ für Kinder statt. Von 10.30 bis 13 Uhr lernen die Kinder gemeinsam mit Bäder-Maskottchen Pinguin „Fridolin", durch Strömungen zu schwimmen oder unter Hindernissen durchzutauchen. Die Mitarbeitenden im Südbad vermitteln außerdem auf kindgerechte Weise, wie man mit Rettungsgeräten umgeht und Personen im Wasser transportiert. Außerdem erleben die Kinder wie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert und können an einem 100-Meter-Zeitschwimmen mit Kopfsprung teilnehmen.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab neun Jahren geeignet, die sicher schwimmen können. Im Preis von 20 Euro sind der Schwimmbadeintritt sowie ein Mittagessen und ein Getränk enthalten. Anmeldungen gegen Entrichten der Teilnahmegebühr sind ab sofort an der Kasse im Südbad möglich.

