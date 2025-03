17.03.2025 - ZeughausKonzert: Gli ultimi cornetti

Der Zink (italienisch „Cornetto“) ist eines der wichtigsten Musikinstrumente des 16. und 17. Jahrhunderts, besonders in Italien und Deutschland. Stadtpfeifer spielten das Instrument ebenso wie Mitglieder der höfischen Kapellen. Von Kammermusik bis hin zu großangelegten Chorsätzen, der Zink wurde vielfältig eingesetzt. Im 17. Jahrhundert war er als Soloinstrument sogar populärer als die Violine. Zinken bestehen in der Regel aus Holz und sind mit Leder oder Pergament überzogen und galten als das Instrument, das die menschliche Stimme am besten imitieren.

Mit dem Programm „Gli ultimi cornetti“ erinnert das von Lambert Colson gegründete und in Brüssel beheimatete Ensemble InAlto an das „vollkommenste aller Blasinstrumente“ und nimmt das Publikum mit in die Zeit zweier Zinkisten, die in Venedig um das Überleben ihres Instruments kämpften. Auf dem Programm stehen Werken von Antonio Caldara, Francesco Cavalli, Giovanni Legrenzi, Bernard Pasquini, Giovanni Antonio Rigatti, Johann Rosenmüller, Antonio Sartorio, Antonio Vivaldi & Domenico Zipoli.

Das Konzert findet am Sonntag, 23. März 2025, um 18 Uhr im Zeughaus, Markt 42–44 in 41460 Neuss statt. Eine kostenlose Konzerteinführung mit Bjørn Woll und Lambert Colson beginnt um 17.15 Uhr. Begleitend zum Konzert stellt die Neusser Künstlerin Danny Freytag Werke im Zeughaus aus.

Tickets: Konzerttickets sind erhältlich unter kulturamt-neuss.de, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen die Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Ensemble InAlto © Cici Olsson).