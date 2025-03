20.03.2025 - Brückenarbeiten in Erfttal

Straßen.NRW führt derzeit Brückenarbeiten auf der L142 in Neuss Erfttal durch.

Nachtfahrten der Linie 841 und NE1

Nach der Fertigstellung der Baumaßnahme am Bahnhof Norf wird die Umleitung der Linien 841 im Spätverkehr und der NE1 ab morgen (21. März) und bis voraussichtlich November 2025 angepasst. Zusätzlich werden samstags und sonntags ab 21 Uhr ebenfalls weitere Fahrten der 841 in Derikum eingerichtet. Dadurch wird insbesondere Derikum besser angebunden.

Richtung Rosellerheide

Ab der Haltestelle „Bahnhof Norf“ fährt die 841 über den Linienweg der 852 und bedient die Haltestellen „Grupellostra-ße“, „Isarstraße“, „Nettestraße“ und die Ersatzhaltestelle „Am Goldberg“.

Richtung Innenstadt

Die Fahrten der Linie 841 zwischen 20 Uhr und 0 Uhr in Richtung Innenstadt erfolgen in umgekehrter Richtung wie in Richtung Allerheiligen

Eine Alternative zum Linienbus bietet zudem der NEmo Shuttle der Stadtwerke Neuss. Der „Bus auf Bestellung“ fährt im Neusser Süden flexibel rund 4.000 Haltepunkte an. Alle Informationen sind auch über die Internetseite der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de abrufbar.

