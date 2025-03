Richtfest für neue Kita Holbeinstraße in Allerheiligen

Die derzeit rund 75 Kinder der Kita Räuberhöhle können es kaum erwarten, dass der Neubau an der Hohlbeinstraße fertiggestellt wird. Ungeduldig fragen sie täglich die Bauarbeiter, wann es endlich soweit ist? Mit dem Richtfest ist jetzt ein wichtiger Meilenstein geschafft: Bauleiter Martin Wegener von der Werkgemeinschaft Quasten Mundt aus Grevenbroich sprach den traditionellen Richtspruch und dankte den beteiligten Handwerksunternehmen für die geleistete Arbeit. Kita-Kinder zeigten mit dem Baustellenlied „Hau-Ruck“ ihre Vorfreude auf die neue Kita.

Bürgermeister Reiner Breuer würdigte das Engagement aller Beteiligten: „Dieses Projekt ist ein wichtiges Zeichen für Familienfreundlichkeit und eine starke Infrastruktur in unserer Stadt. Wir investieren hier in die Zukunft unserer Kinder.“ Im Anschluss tauschten sich die Gäste bei einem Imbiss aus.

Neubau ersetzt Containerbau

Der Kita-Neubau an der Holbeinstraße ersetzt den bisherigen Containerbau der Kita Räuberhöhle. Vorab wurde dieser zurückgebaut und durch eine provisorische, zweigeschossige Containeranlage ersetzt.

Diese Anlage dient der Betreuung der rund 75 Kinder während der Bauzeit. Für die Übergangszeit bleibt die Außenspielfläche mit etwa 928 Quadratmetern größtmöglich erhalten. Zusätzlich werden zehn Pkw-Stellplätze für Mitarbeiter und Eltern eingerichtet. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die provisorische Anlage vollständig zurückgebaut.

Zweigeschossiger Massivbau

mit durchdachter Raumaufteilung Der kompakte Neubau wird in Massivbauweise zweigeschossig errichtet und gliedert sich in zwei Bereiche:

in einen Kinder- und Verwaltungstrakt. Die Erschließung erfolgt über einen Windfang und eine zentrale Halle. Im Erdgeschoss entstehen zwei U3-Gruppen mit jeweils Nebenräumen, Differenzierungs- und Materialräumen. Jeder Gruppenraum erhält einen direkten Ausgang mit einer Veranda in den Außenbereich.

Im Obergeschoss befindet sich ein Mehrzweckraum, angrenzend der Personalaufenthaltsraum. Die beiden altersgemischten Gruppen im Obergeschoss haben ebenfalls einen direkten Zugang ins Außengelände über einen Laubengang und eine Außentreppe. Die gesamte Kita ist barrierefrei und mit einem Aufzug sowie behindertengerechten Sanitäreinrichtungen ausgestattet.

Dirk Reimann, Geschäftsführer der Neusser Bauverein GmbH, die die Projektsteuerung für die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH übernommen hat, sagt: „Wir liegen im Zeit- und Kostenrahmen. Das zeigt, wie gut das Zusammenspiel zwischen Stadt, Träger, Planern und Baufirmen funktioniert.“

Außenanlagen und Spielflächen

Die Außenanlagen umfassen Spielflächen für U3- und Ü3-Kinder mit Sandbereichen und Spielgeräten. Diese sind vor den Gruppenterrassen platziert und lassen sich ideal betreuen. Eine breite Veranda im Erdgeschoss sowie ein geschützter Laubengang im Obergeschoss ermöglichen einen direkten Zugang.

Die Fassaden der zweigeschossigen Kindertagesstätte erhalten eine hellgraue Holzverkleidung. Türkise Betonrahmen und farbige Kuschelboxen setzen Akzente. Aluminiumfenster in verschiedenen Grautönen ergänzen das Bild. Alle relevanten Fenster werden mit motorgesteuerten

Lamellen-Raffstores ausgestattet. Das Gebäude wird über Fernwärme von Alu Norf beheizt, alle Räume verfügen über Fußbodenheizung. Die

Dachflächen werden mit einer Photovoltaik-Anlage mit 23 Modulen sowie als Gründächer mit extensiver Begrünung ausgeführt.

Kita Räuberhöhle zieht in moderne Räume um

Nach fast zwei Jahrzehnten in einem Provisorium wird die Kita Räuberhöhle im Frühjahr 2026 in den Neubau einziehen. Die rund 75 Kinder werden in vier Gruppen betreut. Neben den Gruppenräumen und Nebenräumen stehen ein Therapieraum, ein Schlafraum und ein Multifunktionsraum zur Verfügung. Das Außengelände ist naturnah gestaltet und bietet vielseitige Spielmöglichkeiten.

Kita-Leiterin Judith Heidelbach, vom Träger AWO Neuss, sagt: „Wir freuen uns darüber, dass das neue und moderne Gebäude endlich unserer inneren Schönheit und der Qualität unserer pädagogischen Arbeit entspricht und uns ermöglicht, noch besser für die Kinder, Familien und das Quartier präsent und aktiv zu sein.“

Pädagogische Schwerpunkte

Musisch-ästhetische Bildung und sprachliche Förderung prägen den Alltag. Tägliches Singen, wöchentliche Singkreise sowie musisch-rhythmische Angebote gehören zum festen Bestandteil. Fingerspiele, Vorlesegeschichten und Erzähltheater regen die Kinder zum Mitmachen und Sprechen an.

Baufortschritt und Perspektive

Der Rohbau steht, die Dachkonstruktion ist abgeschlossen. In den kommenden Monaten folgen der Innenausbau und die Gestaltung der Außenanlagen. Die Stadt Neuss investiert kontinuierlich in den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur. Mit dem Neubau an der Holbeinstraße wird das Angebot in Allerheiligen nachhaltig gestärkt.

Daten & Fakten

Allgemeine Projektdaten

• Kita Räuberhöhle, Holbeinstraße 1, 41470 Neuss-Allerheiligen

• Bauherr: Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH

• Architekturbüro: Werkgemeinschaft Quasten & Mundt

• Projektsteuerung: Neusser Bauverein GmbH

• Fertigstellung: Frühjahr 2026 Bau- und Raumdaten

• Grundstücksgröße: 3.041 m²

• Nutzfläche: 643,77 m²

• Gruppenanzahl: 4 Gruppen (2 Ü3 und 2 U3)

• Gruppengröße: bis zu 20 Kinder

• Barrierefreiheit: barrierefrei und rollstuhlgerecht

• Spezialräume: Therapie- und Mehrzweckraum vorhanden

• Außenspielfläche: 928 m²; geplant von Blank Landschaftsarchitekten Nachhaltigkeit & Technik

• Versorgung: Fernwärme von Alu Norf

• PV-Anlage: 23 Module, 10 kWp, Volleinspeisung

• Weitere Maßnahmen: Gründach & moderne

nachhaltige Holzfassade Weitere Infos

• Träger: AWO Neuss

• Baukosten: Prognose ca. 4.800.000 Euro

___

Stand: 26. März 2025