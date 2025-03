25.03.2025 - Neuer Spielspaß für Neusser Kinder: Spielplätze modernisiert

Die Stadt Neuss hat die Wintermonate genutzt, um zahlreiche Spielplätze fit für die neue Freiluftsaison zu machen. So wurden einige Anlagen modernisiert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn wurden die Bauarbeiten auf dem Kinderspielplatz „Am Kivitzbusch“ erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort können sich Kinder über eine neue Kletterkombination mit Rutsche, ein Sandwerk und ein Federwipptier freuen. Zudem wurde der alte Kies durch frischen Sand ersetzt. Insgesamt investierte die Stadt Neuss rund 67.000 Euro in die Erneuerung der Anlage.

Auch auf dem Spielplatz an der Blücherstraße/Büdericher Straße wurde das Spielangebot aufgewertet: Die Seilspielanlage wurde renoviert, indem die alten Netze ersetzt wurden. So erstrahlt die Spielanlage nun in frischen Farben und sorgt für noch mehr Spielvergnügen. Hier flossen rund 40.000 Euro in die langfristige Sicherheit der Anlage. Ein weiteres Highlight folgt auf dem Spielplatz an der Karl-Schorn-Straße, wo derzeit eine neue Niedrigseilgartenanlage installiert wird.

Auch im Neusser Süden stehen in den kommenden Tagen Maßnahmen an. So werden in der Lohstraße und auf dem Kinderspielplatz „Am Kapellchen“ kurzfristig die in die Jahre gekommenen Kletterkombinationen ausgetauscht.

Mit diesen Maßnahmen sorgt die Stadt Neuss für sichere und attraktive Spielmöglichkeiten, die den Kindern in der Stadt noch mehr Freude bereiten.

Kinderspielplatzprogramm: Stetige Investitionen in das Spielangebot

Um das Spielangebot für Kinder in Neuss langfristig attraktiv zu gestalten, investiert die Stadt Neuss darüber hinaus im Rahmen des Kinderspielplatzprogramms stetig in die städtischen Spielplätze. Die insgesamt 400.000 Euro für das Jahr 2024/25 fließen unter anderem in den Bau eines neuen Kinderspielplatzes am Blausteinweg in Holzheim. Darüber hinaus werden mit den Mitteln Spielanlagen in Uedesheim, Rosellen und Weißenberg saniert. Weitere Informationen und eine Übersicht aller Neusser Kinderspielplätze stehen auf Neuss.de/Kinderspielplatzprogramm-2024-25 zur Verfügung.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.