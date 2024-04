Investitionen in Spielplätze 2024/25

Um das Spielangebot für Kinder in Neuss auch langfristig attraktiv zu gestalten, investiert die Stadt Neuss im Rahmen des Kinderspielplatzprogramms stetig in die städtischen Spielplätze. Wie schon in den vergangenen Jahren, hat der Rat der Stadt Neuss daher auch für das Jahr 2024/25 insgesamt 400.000,- Euro für die Sanierung bestehender und den Bau neuer Spielplätze bereitgestellt.

Sanierungen in Uedesheim, Rosellen und Weißenberg

Eine Grunderneuerung für rund 130.000,- Euro erhält der Kinderspielplatz an der Macherscheider Straße in Neuss Uedesheim. Die in die Jahre gekommene Anlage aus dem Jahr 1980 ist eine beliebte Anlaufstelle für rund 300 Kinder aus dem direkten Einzugsgebiet. Im Zuge der Erneuerung werden neue Geräte wie eine Wippe, Tischtennisplatten und ein Klettergerüst installiert.

Weitere 130.000,- Euro fließen in die Sanierung des Spielplatzes Maasstraße/Gierer Straße in Rosellen. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits vereinzelt Holzspielgeräte aufgrund des irreparablen Zustandes abgebaut werden mussten, werden nun alle Spielgeräte, Wegbeläge und der Fallschutz erneuert.

Sanierungsbedarf besteht auch Am Kotthauser Weg in Neuss-Weißenberg. Durch das Einzugsgebiet mit vielen Mehrfamilienhäusern ohne Gärten ist der Spielplatz Anlaufstelle für viele Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. Im Zuge des Kinderspielplatzprogramms 2024/25 werden rund 85.000 Euro in die Erneuerung des Kleinkindbereiches, der Seilbahn, des Rutschenhügels sowie der Sandkasteneinfassungen investiert. Zudem ist die Installation weiterer Sitzmöglichkeiten geplant.

Neuer Kinderspielplatz entsteht am Blausteinweg

Daneben entsteht ein neuer Kinderspielplatz im Neubaugebiet Blausteinsweg in Holzheim. Die Finanzierung der Spielanlage soll hälftig aus dem Kinderspielplatzprogramm 2023/24 und dem Programm für 2024/25 mit jeweils 80.000 Euro erfolgen. Da die Fläche aufgrund des Baufortschrittes in dem Neubaugebiet voraussichtlich erst zu Beginn 2025 für den Bau zur Verfügung steht, wird die Baumaßnahme und finanzielle Abwicklung bis zum 2. Quartal 2025 andauern. In der Folge entfallen 25.000 Euro auf das Programm 2025/26, wodurch nur Mittel in Höhe von 55.000 Euro aus dem Kinderspielplatzprogramm 2024/25 eingesetzt werden müssen.

Genauere Informationen zu den geplanten Maßnahmen finden Sie im Bürgerinfoportal auf Neuss.de

Alle Kinderspielplätze auf einen Blick Eine Auflistung aller Kinderspielplätze finden Sie hier: Neusser Kinderspielplätze Anmerkung: Die in der Liste aufgeführte Spezifizierung "Kinderspielplatz" wird in der Regel aufgeführt, wenn es mit gleicher/ähnlicher Bezeichnung zwei Spielanlagen mit einer eigenständigen baurechtlichen Nutzung gibt (z.B. „An der Obererft" wo es sowohl einen Spielplatz als auch einen Kinderspielplatz gibt). Wenn keine genaue Bezeichnung aufgeführt ist, handelt es sich um einen Kinderspielplatz. Dieser kann ggf. auch weitere Nutzung enthalten wie eine Ballspielwiese/-fläche.

Stand: 26. April 2024