Wie beheize ich in Zukunft mein Zuhause – klimafreundlich und effizient?

Wärmepumpe, Pelletheizung oder ein Anschluss an ein zukünftiges Nahwärmenetz? Wie saniere ich meine private Immobilie und welche Heizungsart ist für mich die attraktivste? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Wärme, Heizen und Sanieren beantwortet die Stadt Neuss ihren Bürger*innen im Rahmen der Ergebnisvorstellung der kommunalen Wärmeplanung.

Zweites Bürgerforum am 28. März

Die Stadt Neuss lädt alle Bürger*innen herzlich zum zweiten Bürgerforum am Freitag, 28. März 2025, von 16:30 Uhr bis ca. 19 Uhr, in der Aula der Janusz-Korczak-Gesamtschule ein. Bürger*innen können sich über die geplanten Maßnahmen und weitere Schritte informieren, Fragen stellen und aktiv an der Gestaltung der zukünftigen Wärmeversorgung mitwirken. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu einem persönlichen Austausch.

Weitere Informationen und Anmeldung

Weitere Informationen sowie die Präsentation des vergangenen Bürgerforums finden Sie unter dem nachfolgenden Link: http://www.neuss.de/waermewende-in-neuss

Bei Rückfragen rund um das Thema kommunale Wärmeplanung und für weitere Informationen zur Veranstaltung steht das Klima-Team unter waermeplanung@stadt.neuss.de zur Verfügung.

___

Stand: 18. März 2025