06.03.2025 - Großbaustelle von Straßen.NRW: Erneuerung von drei Straßenbrücken in Neuss-Erfttal

Straßen.NRW beginnt in der kommenden Woche mit einem wichtigen Infrastrukturprojekt in Neuss-Erfttal. Im Zuge der Bauarbeiten werden Ersatzbauten für drei Straßenbrücken der L142 (Norfer Straße) errichtet sowie die Fahrbahn und der Radweg saniert. Der Neubau ist zwingend erforderlich, da die bestehenden Brücken Defizite bei der Tragfähigkeit aufweisen und eine wirtschaftliche Sanierung nicht möglich ist.

Bereits seit dem 17. Februar 2025 laufen vorbereitende Maßnahmen zur Einrichtung der Baustelle. In den kommenden Wochen kommt es dann zu ersten Verkehrseinschränkungen. So wird der betroffene Streckenabschnitt der Norfer Straße zwischen Berghäuschensweg und der Einmündung an der Straße An der Norf ab Montag, 17. März 2025, voll gesperrt. Die Auffahrt zur Bundesautobahn 57 ist von der Sperrung nicht betroffen. Straßen.NRW rechnet mit einer voraussichtlichen Sperrdauer von neun Monaten. Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert. Sie verlaufen nördlich über den Berghäuschensweg, den Nixhütter Weg, die Kölner sowie Bonner Straße. Auf der Kölner Straße kann es durch die abschließenden Arbeiten zum barrierefreien Umbau der Haltestelle Humboldtstraße und die notwendige Baustellenampel noch zu Rückstaus kommen. Eine südliche Umleitungsstrecke verläuft über den Berghäuschensweg, Nievenheimer Straße und Tucher Straße und Bonner Straße. Radfahrende werden über die Harffer bzw. Euskirchener Straße umgeleitet.

Auch der Radweg unter der Norfbachbrücke muss aufgrund des Brückenneubaus für den gesamten Bauzeitraum (10. März bis 26. November 2025) gesperrt werden. Radfahrende werden auch hier umgeleitet.

Darüber hinaus sind für den Abbruch der alten Brücken und das Auflegen der Überbauten zusätzliche temporäre Sperrungen der Harffer und Euskirchener Straße notwendig. Die Sperrungen erfolgen nacheinander, sodass immer eine Straße für den Verkehr geöffnet bleibt. Die Sperrungen werden in den nachfolgenden Zeiträumen eingerichtet:

Vollsperrung der Harffer Straße vom 10. bis 28. März 2025

Vollsperrung der Euskirchener Straße vom 31. März bis 30. Mai 2025

Vollsperrung der Harffer Straße vom 01. Juni bis 18. August 2025

Vollsperrung der Harffer Straße vom 19. September bis 23. Oktober 2025

Zudem werden Haltverbote auf der Bedburger Straße, der Harffer Straße und der Lechenicher Straße eingerichtet. Um Anwohner*innen vor Schleichverkehren von LKW zu schützen, wird eine Höhenbegrenzung von 2,5 Metern am Kreisverkehr zur Straße „An der Norf“ festgelegt.

Zeitweise Verlegung von Bushaltestellen



Die Bushaltestelle unter der Brücke der Euskirchener Straße wird im Rahmen der Bauarbeiten zeitweise (31. März bis 30. Mai) auf die Lechenicher Straße verlegt. Da in diesem Zeitraum Arbeiten unterhalb des Brückenbauwerkes durchgeführt werden, kann die Euskirchener Straße auch nicht von Fußgänger*innen passiert werden. Fahrgäste aus dem nördlichen Teil von Erfttal wird deshalb empfohlen in diesem Zeitraum die Haltestelle Harffer Straße zu nutzen, um längere Fußwege über die Umleitungsstrecke zu vermeiden.

Für Rückfragen steht die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein als Straßenbaulastträger zur Verfügung.