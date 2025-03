14.03.2025 - Busumleitung wegen Brückenarbeiten in Erfttal und Bauarbeiten am Norfer Bahnhof

Ab Montag, 17. März, beginnt Straßen.NRW mit Brückenarbeiten auf der L142 im Neusser Erfttal. Parallel finden Bau-maßnahmen im Bereich des Norfer Bahnhofes statt.

Die Stadtwerkebusse der Linie 841 müssen deshalb für eine Woche, bis voraussichtlich Freitag, 21. März, eine Umleitung fahren: Die Haltestellen „Norf Brücke“ und „Norf Bahnhof S“ können vom 17. bis 21. März in beide Fahrtrichtungen nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen für „Norf Brücke“ werden in der Nievenheimer Straße eingerichtet. Von der Umleitung sind auch die E-Wagen-Fahrten im Schülerverkehr betroffen. Eine direkte Anbindung an die Haltestelle „Norf-Bahnhof S“ besteht weiterhin über die Buslinie 852, die einen anderen Linienweg fährt und nicht unmittelbar von den Baumaßnahmen und Sperrungen betroffen ist. Außerdem können Fahrgäste ab „Neuss Allerheiligen S“ mit der S-Bahn bis „Norf-Bahnhof S“ fahren. Fahrgäste der Linie 841 können die S-Bahnen nach Düsseldorf und Köln über die Haltestellen „Neuss Allerheiligen S“ erreichen.

Eine Alternative zum Linienbus bietet zudem der Nemo-Shuttle der Stadtwerke Neuss. Der „Bus auf Bestellung“ fährt im Neusser Süden flexibel rund 4.000 Haltepunkte an.

Nachtfahrten der Linie 841 und NE1 Außerdem fahren ab Montag, 17. März, bis voraussichtlich November 2025, die Busse der Linie 841 von montags bis donnerstags nach Mitternacht (letzte Fahrt) eine Umleitung. Davon ist auch die Linie NE1 an den Wochenenden betroffen. Aufgrund der Brückenarbeiten können die Busse nicht durch Derikum fahren. Deshalb entfallen die Haltestellen „Am Goldberg“, „Lahnstraße“, Emsstraße“, „Kruppstraße“ und „Grupellostraße“. Die Haltestelle „Norf Bahnhof“ kann über einen Umleitungsweg von den Linien 841 und NE1 auch nach Mitternachts bedient werden.

Alle Informationen sind auch über die Internetseite der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de abrufbar.