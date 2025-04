Das deutsche Buchbindehandwerk trifft sich zu seiner 135. Fachverbandstagung in Neuss

Der Bund Deutscher Buchbinder (BDBI) kommt zu seiner diesjährigen 135. Fachverbandstagung ins Rheinland. Vom 3. bis zum 5. April 2025 treffen sich die Vertreterinnen und Vertreter des Buchbindehandwerks in Neuss und Düsseldorf und sind u.a. zu Gast im Stadtarchiv Neuss. Am Donnerstag den 3. April öffnet der Leiter der Bestandserhaltung Marcus Janssens die Interimswerkstatt für das interessierte Fachpublikum. Am Freitag den 4. April wird die Tagung in der Handwerkskammer Düsseldorf fortgesetzt. Eines der Kernthemen der Tagung ist der Fortbestand von Betrieben und wie sich Fachkräfte nachhaltig binden lassen. Das zahlenmäßig kleine, aber umtriebige Buchbindegewerk sieht sich mit denselben Herausforderungen konfrontiert wie das Gesamthandwerk. Parallel zum Tagungsprogramm bietet Marcus Janssens zwei Workshops für die Auszubildenden des Buchbinderhandwerks (alle Ausbildungsjahre) an.

Der Leiter des Stadtarchivs Neuss Dr. Jens Metzdorf und der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) Jörg Dietrich werden mit ihren Grußworten den öffentlichen Teil der Veranstaltung eröffnen. Es schließt sich eine Podiumsdiskussion an, bei der es um die spezifische weibliche Sicht auf Fragen der Betriebsführung und Nachfolge geht. Mit dem öffentlichen Teil wendet sich die Tagung auch an interessierte Besucher*innen aus Neuss.

Podiumsdiskussion: Freitag, 4. April 2025, Beginn: 14:30 Uhr in der Handwerkskammer Düsseldorf.



Ausstellung: „Die schöne Hülle“

Flankiert wird die Veranstaltung von der Ausstellung „Die schöne Hülle“ – 100 Bucheinbände aus internationalen Wettbewerben, die bis zum 24. April 2025 im Foyer der Handwerkskammer Düsseldorf (Georg-Schulhoff-Platz 1, 40221 Düsseldorf) zu sehen ist. Die Ausstellung ist geöffnet montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, Samstag, den 12. April 2025 von 9 bis 13 Uhr, sonntags und an den Ostertagen ist sie geschlossen. Die Tagung selbst findet im Dorint Hotel in Neuss statt.