Anmelden an der VHS

Wie melde ich mich an?

So können Sie sich anmelden:

auf der Internet-Seite : www.vhs-neuss.de

: www.vhs-neuss.de mit einem Anmelde-Formular

Das Formular ist hinten im Programm-Heft.

Oder auf der Internet-Seite.

Sie können das Formular schicken.

Oder es in den Brief-Kasten von der VHS werfen.

Oder es bei der VHS abgeben.

im 3. Stock: Raum 3.04

Adresse:

Brückstraße 1

41460 Neuss

Wichtig:

Für Deutsch-Kurse und Integrations-Kurse

müssen Sie sich persönlich anmelden.

Gehen Sie in Raum 3.04 im 3. Stock.

Sie können sich nicht im Internet anmelden.

Die VHS redet mit Ihnen.

Und fragt, wie gut Sie Deutsch verstehen.

Sie finden zusammen den richtigen Kurs.

Integrations-Kurse sind für

Menschen aus dem Ausland.

Sie lernen hier Deutsch.

Sie lernen etwas über Deutschland.

Was brauche ich zum Anmelden?

Bitte bringen Sie diese Infos mit zum Anmelden:

Vor-Namen und Nach-Namen

Adresse

Geburts-Datum

E-Mail-Adresse



Telefon-Nummer

Bank-Daten



Zum Beispiel: Ihre IBAN-Nummer. Wenn Sie für einen Kurs bezahlen müssen.

Die IBAN-Nummer bekommen Sie von Ihrer Bank. Wenn Sie ein Bank-Konto eröffnen.

Die VHS hilft Ihnen gerne. Wenn Sie Fragen haben. Oder Hilfe brauchen.

Wie bezahle ich?

Die VHS bucht das Geld von Ihrem Konto ab.

Das macht sie 5 Wochen nach Kurs-Beginn.

Manche Menschen müssen weniger bezahlen.

Das heißt: Ermäßigung.

Mehr Infos sind auf der Internet-Seite:

www.vhs-neuss.de

Sie können uns gerne fragen.

Telefon: 0 21 31 - 90 41 51

Wie melde ich mich ab?

Sie müssen sich bei der VHS melden.

Wenn Sie nicht mehr beim Kurs mitmachen wollen.

Die VHS meldet Sie dann vom Kurs ab.

Melden Sie sich spätestens 14 Tage vor Kurs-Beginn.

Dann müssen Sie kein Geld bezahlen.

Achtung:

Wenn Sie sich nicht rechtzeitig abmelden,

müssen Sie das ganze Geld bezahlen.

Auch wenn Sie den Kurs nicht mehr besuchen.

Wichtig:

Sie müssen sich immer schriftlich abmelden.

Sie können das nicht am Telefon machen.

Sie müssen eine Nachricht an die VHS schreiben.

Oder persönlich zur VHS kommen.

Gehen Sie in Raum 3.04 im 3. Stock.

Adresse:

VHS Neuss

Brückstraße 1

41460 Neuss