Bei Immobilieneigentum gilt es viel zu bedenken

Weniger Grau, mehr Grün für Klimaanpassung und Artenvielfalt – um zu diesem Ziel beizutragen, legt der Gartenwettbewerb der Stadt Neuss in diesem Jahr den Fokus auf die Entsiegelung von Vorgärten. Machen Sie mit und verwandeln Sie Ihren Vorgarten in eine grüne Oase, die nicht nur schön aussieht, sondern auch einen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt leistet.

Was Sie dabei beachten sollten sowie Beispiele für geeignete Pflanzenarten, können Sie in diesem Flyer nachlesen. Bei Fragen können Sie sich auch per E-Mail (klimaanpassung@stadt.neuss.de) oder telefonisch (02131/903316) an die Stadt Neuss wenden.

Der Gartenwettbewerb hat erstmals 2024 stattgefunden, im Fokus der Bewertung standen Klimafreundlichkeit, Regionsbezug, ökologische Vielfalt und die Vermeidung von Beton. Informationen zur Bewerbung für den Gartenwettbewerb 2025 werden rechtzeitig veröffentlicht.