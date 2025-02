Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Neuss

Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie setzt die Stadt Neuss auf eine Entwicklung, die soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte in Einklang bringt und so die Lebensqualität auch für künftige Generationen sichert. Die Strategie wurde im vergangenen Jahr gemeinsam von Vertreter*innen aus Stadtverwaltung, Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt und am Freitag, 21. Februar 2025, durch den Rat der Stadt Neuss beschlossen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie führt die vielen in Neuss bereits bestehenden Aktivitäten und Schwerpunkte zusammen. Sie kann vollständig hier nachgelesen werden.

Leitlinien für ein nachhaltiges Neuss

Im Fokus stehen fünf verschiedene Handlungsfelder, die durch die Steuerungsgruppe als besonders wichtig für Neuss ausgewählt wurden:

Lebenslanges Lernen & Kultur Soziale Gerechtigkeit & zukunftsfähige Gesellschaft Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben Klimaschutz & Energie Wohnen & Nachhaltige Quartiere

Zu den Handlungsfeldern wurden Leitlinien erarbeitet, die nicht nur für das Handeln der Stadtverwaltung gelten sollen, sondern auch eine Einladung an alle Neusser*innen sind, ihre Stadt aktiv und nachhaltig mitzugestalten. Aus den Leitlinien hat die Steuerungsgruppe im nächsten Schritt konkrete, auf Neuss zugeschnittene Ziele abgeleitet, die ebenfalls Teil der Nachhaltigkeitsstrategie sind

Das Erstellen der Neusser Nachhaltigkeitsstrategie durch die Stadt Neuss zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG) wurde durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.



Die Strategie orientiert sich an den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz SDGs), die 2015 als Teil der Agenda 2030 von der UN-Vollversammlung verabschiedet wurden. Die SDGs sollen weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene unterstützen.

____

Stand: 21. Februar 2025