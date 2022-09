Anlass, Ziel und Ablauf des Zukunftskongresses

Gemeinsam an der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss zu arbeiten, einzuschätzen, wo die Stadt und ihre Unternehmerschaft heute schon stehen und Handlungsansätze für eine positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu entwerfen; dafür kamen mehr als 80 Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft am 10.06.2022 im Zeughaus der Stadt Neuss beim Zukunftskongress zusammen.

Ziel des Zukunftskongresses war es, erste Ideen und Grundlagen einer wirtschaftsstrategischen Agenda für die kommenden Jahre zu erarbeiten und darüber zu diskutieren. Dabei galt es, die Chancen und transformativen Kräfte wichtiger Zukunftsthemen wie der Digitalisierung oder des Struktur- und Klimawandels zur Entwicklung der Stadt Neuss und der Neusser Wirtschaft zu nutzen.

Ausgehend von einem einleitenden Überblick zu Zukunftsthemen und Entwicklungsvoraussetzungen in Neuss wurden dazu Zukunftsstrategien mit Fokus auf verschiedene Themenschwerpunkte bearbeitet. In drei Programmblöcken mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops wurde ausgehend von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Trends der Status quo aufgezeigt und evaluiert sowie in den Arbeitsphasen und Podiumsdiskussionen mit Blick auf mögliche Handlungsansätze diskutiert. Zudem erstellte der Graphic Novelist Christoph Illigens live eine Graphic Novel, in welcher er Schlüsselerkenntnisse und Ergebnisse der Programmblöcke visualisierte.