Geänderte Fahrpläne

Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Neuss haben sich für den „Internationalen Hansetag“ am kommenden Wochenende in Neuss gerüstet. Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Mai, werden aufgrund der Abendveranstaltungen auf zentralen Linien und insbesondere am Abend zusätzliche Fahrten in Richtung Innenstadt angeboten. Ab circa 16.30 Uhr bis 20 Uhr erweitern die Stadtwerke ihr Angebot ab den Haltestellen Neusser Furth, Schlagbaum und Hüsenstraße. Die Fahrten werden rund drei bis fünf Minuten vor der Planabfahrt durchgeführt. Ab circa 20.30 Uhr bis 00.30 Uhr werden zudem alle 30 Minuten Abfahrten aus der Innenstadt heraus vom Zolltor in die Richtungen Norf, Skihalle und Kaarst angeboten. Die genauen Abfahrtzeiten der Zusatzfahrten können auf der Homepage der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de, in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) sowie in der „neuss mobil“ App abgerufen werden.

„Sonntag wie Samstag!“

Am Sonntag, 29. Mai, fahren die Stadtwerke-Linien im Neusser Stadtgebiet und in Kaarst wegen des verkaufsoffenen Sonntags ganztägig wie samstags. Dies gilt nicht für die Linie 858, TaxiBus-Fahrten und die NachtExpress-Linien. „Wir bitten alle Fahrgäste sich am Sonntag ganz einfach an unserem Samstags-Fahrplan zu orientieren“, betont Stadtwerke-Fahrdienstleister Marco von Wirth.



Während und teilweise bereits vor Beginn des Internationalen Hansetages werden bestimmte Buslinien der Stadtwerke Neuss geänderte Linienwege fahren:

Linie 842

Am Mittwoch, 25. Mai, von 16 Uhr bis Sonntag, 29. Mai bis Betriebsende, kann die Hammer Landstraße in beiden Fahrtrichtungen nicht befahren werden.

Umleitung in Fahrtrichtung DEHOGA-Center:

Ab Haltestelle Zolltor – geradeaus Am Kehlturm – rechts auf Europadamm – links auf Hammfelddamm – weiter auf Langemarckstraße – ab DEHOGA-Center Linienweg

Umleitung in Fahrtrichtung Zolltor:

Ab Haltestelle DEHOGA-Center – links in Langemarckstraße – rechts auf Streesemannallee – links Richtung Europadamm – links auf Am Kehlturm – ab Landestheater Linienweg

Linien 841, 849, 851, 852, 854, 858

Ab Donnerstag, 26. Mai, von Betriebsbeginn bis Sonntag, 29. Mai, bis Betriebsende, kann die Oberstraße in beiden Fahrtrichtungen nicht befahren werden.

Umleitung in Fahrtrichtung Stadthalle:

Ab Haltestelle Zolltor – Am Kehlturm geradeaus – rechts auf Europadamm – zur Ersatzhaltestelle Stadthalle – nach links auf Augustinusstraße

Umleitung in Fahrtrichtung Zolltor: Ab Haltestelle Alexianerplatz – rechts auf Stresemannallee – Ersatzhaltestelle Stadthalle – rechts auf Europadamm – links auf Am Kehlturm – ab Landestheater Linienweg

Umleitung 858 in Fahrtrichtung Grevenbroich:

Ab Stadthalle – nach Schleife links auf Augustinusstraße – links Hammfelddamm – links Europadamm – links auf Am Kehlturm – ab Landestheater Linienweg



