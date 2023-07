Am Freitag, 30. Juni 2023, ist es endlich soweit: Um 21 Uhr beginnt im Rosengarten die 20. Klassiknacht mit der Deutschen Kammerakademie Neuss. Also heißt es wieder Kerzenleuchter putzen, Getränke in der Kühlbox verstauen, Körbe packen und rechtzeitig die Picknick-Decke ausbreiten oder Klappstühle und kleine Tische aufstellen, damit im Kerzenschein und mit beleuchteten Bäumen wieder ein festliches Ambiente geschaffen werden. Feuerzeuge und Wunderkerzen sind explizit erwünscht, um besonders das Finale mit Feuerwerk-Fontänen bei der obligatorischen Zugabe zu untermalen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Wer keine Lust hat, Essen und Getränke selbst mitzubringen, kann sich auch vor Ort mit einer Wurst, Wein, Bier und Softdrinks versorgen. Darüber hinaus bietet das Brauhaus „Im Dom“ auch ein „mediterranes“ Picknick-Paket mit Käse, Schinken, Salami, Baguette und einer süßen Kleinigkeit an, das vorab bestellt werden kann. Informationen dazu unter brauerei@imdom.de oder telefonisch unter 0172-201 50 88.

Feurige Melodien und spritzige Rhythmen

Perfekt auf die sommerliche Atmosphäre abgestimmt ist auch Motto und Programm des Abends: Unter der musikalischen Leitung ihres Chefdirigenten Christoph Koncz und den trefflich gewählten Worten des Moderators Daniel Finkernagel erwartet das Publikum „Eine Nacht in Italien“, in der sich die großen Meister aus nord- und südeuropäischen Regionen die Hände reichen. Johann Strauß etwa schwelgt mit seinem Lagunenwalzer von der geheimnisumwitterten Metropole im Wasser, Felix Mendelssohn Bartholdy präsentiert zwei Reisebilder seiner „Italienischen Symphonie“ und Hector Berlioz zündet das turbulente Feuerwerk seines „Carnaval romain“, indessen Richard Wagners "Tannhäuser-Ouvertüre" den Pilgerzug beschwört, der eben aus dem Land der blühenden Zitronen wieder nach Thüringen strebt. Im Wechsel mit ihren transalpinen Kollegen geben sich die Beherrscher der feurigen Melodien und der zärtlichen Kanzonen, der spritzigen Rhythmen und glühenden Dramatik die Ehre: Gioachino Rossini mit der Ouvertüre zu seinem „Barbiere di Siviglia“, Giacomo Puccini mit Ausschnitten aus „Gianni Schicchi“, „La Bohème“ und „Tosca“ und Pietro Mascagni mit dem symphonischen Intermezzo seiner „Cavalleria rusticana“ – das sind nur einige der Dauerbrenner, die den Besucherinnen und Besuchern des Rosengartens unter dem freien Himmel von Neuss eine unvergessliche Nacht in Italien bescheren werden.

Der Eintritt zu diesem einmaligen Event ist wie in den Jahren zuvor dank der großzügigen Unterstützung durch das Neusser Unternehmen 3M frei. Weitere Informationen finden Sie unter neuss.de/klassiknacht

20. Klassiknacht im Rosengarten Freitag, 30. Juni 2023, Konzertbeginn um 21 Uhr

Rosengarten an der Neusser Stadthalle

Eintritt frei

Stand: 28. Juni 2023