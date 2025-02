Feuerwehr Neuss stellt neue Fahrzeuge und Stromerzeuger in Dienst

Im Rahmen einer feierlichen Übergabe hat die Feuerwehr Neuss am Mittwoch, 26. Februar 2025, zwei neue Einsatzfahrzeuge sowie sieben mobile Stromerzeuger in Dienst gestellt. Bürgermeister Reiner Breuer und der Beigeordnete für Bürgerservice, Sicherheit und Soziales, Holger Lachmann, übergaben dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Markus Brüggen, symbolisch die die neuen Einsatzmittel.

„Die Gefahrenabwehr und Sicherheit der Neusserinnen und Neusser hat oberste Priorität. Mit der Indienststellung der neuen Einsatzmittel verbessern wir nicht nur die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehr, sondern stärken zugleich die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur unserer Stadt. Zudem rüsten wir uns für den Fall größerer Stromausfälle“, betonte Bürgermeister Reiner Breuer.

Bei den beiden Einsatzfahrzeugen handelt es sich um sogenannte Ersatzbeschaffungen, die ältere Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Feuerwehr Neuss ersetzen. So tritt der neue Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) an Stelle eines nunmehr 35 Jahre alten Fahrzeuges, welches an Neuss hilft e.V. gespendet wurde und derzeit in die Ukraine überführt wird. Das Spezialfahrzeug führt Ausrüstung mit, die der Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren dient. Neben Chemikalienschutzanzüge gehören unter anderem Explosionsmessgeräte und Gefahrgutpumpen zur Beladung. Das neue Löschgruppenfahrzeug dient der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung. Es wird künftig im Löschzug Stadtmitte eingesetzt und ersetzt ein 21 Jahre altes Einsatzfahrzeug. Beide Fahrzeuge werden auf der Feuerwache am Hammfeld stationiert.

Um die Feuerwehrgerätehäuser im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls mit Notstrom versorgen zu können wurden insgesamt sieben Stromgeneratoren auf Anhängern beschafft. Die Generatoren werden in den Feuerwehrgerätehäusern in Grimlinghausen, Uedesheim, Norf, Rosellen, Holzheim, Grefrath und auf der Furth stationiert. Die Generatoren können zudem bei punktuellen Stromausfällen und anderen Einsatzszenarien schnell und mobil im Stadtgebiet eingesetzt werden. Für eine optimale Ausleuchtung der Einsatzstellen verfügen die Anhänger zudem über leistungsstarke Scheinwerferanlagen.

____

Stand: 26.02.2025