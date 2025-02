Einsamkeit / Soziale Kälte

Einsamkeit ist kein neues Phänomen und hat sicherlich jeder schon einmal verspürt. Aktuell hat das Gefühl von Einsamkeit allgemein stark zugenommen. Verfestigte Einsamkeit kann so gravierend sein, dass Betroffene krank werden und damit indirekt auch Wirtschaft und Arbeitgeber sowie soziale Sicherungssysteme betroffen und belastet sind. Daher ist es im gesamtgesellschaftlichen Interesse, Einsamkeit nachhaltig zu begegnen bzw. soweit möglich zu verhindern.

Basierend auf dem aktuellen allgemeinen Erkenntnisstand hat die Stadt Neuss insbesondere Mitglieder der politischen Gremien, fachlich / persönlich interessierte Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung und Vertreter*innen der Sozialen Arbeit in Neuss zu einem Themenabend Einsamkeit am 23.01.25 eingeladen. Es wurde den Fragen nachgegangen: Was ist Einsamkeit? Kann man Einsamkeit messen und welche Datengrundlagen bestehen? Welche Risikofaktoren sind bekannt? Wer ist besonders stark betroffen? Was hilft? Welche Chancen und Risiken gehen von den digitalen und insbesondere den Sozialen Medien aus?

Für vertiefende Informationen zum Thema Einsamkeit wird wie folgt verwiesen:

Über das Kommunale Datenlabor war es außerdem möglich, Daten zu dem Thema der "gefühlten Bedrohung durch Soziale Kälte" für die Stadt Neuss auszuwerten. Erste Ergebnisse wurden im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt. Die vollständige Auswertung wird sobald möglich als Download zur Verfügung stehen.