Stadtsportverband Neuss

Für den Sport in Neuss ist der Stadtsportverband eine der wichtigsten Anlaufstellen. Natürlich in erster Linie für Neusser Sportvereine, aber auch für Bürger, die sich über Möglichkeiten der Sportausübung und über Sporttermine informieren möchten.



Darüber hinaus kümmert sich der Stadtsportverband um aktuelle Themen, die sich mit Sport in Neuss und mit Sport im Allgemeinen befassen, und bereitet sie für alle Interessierten kompetent auf.

Neben einer Übersicht aller Vereine und Sportarten findet man auf der Homepage des Verbandes auch einen Sportkalender, der über die sportlichen Highlights im Stadtgebiet informiert.

=> Homepage des Stadtsportverbands