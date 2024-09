Neuss gestaltet das Gebäude am Konvent neu

Der Rat der Stadt Neuss hat Ende 2023 die wesentlichen Ergebnisse der Machbarkeits- und Potenzialanalyse zur Neu- und Umstrukturierung der Immobilie des ehemaligen Galeria-Kaufhofs in der Innenstadt zur Kenntnis genommen. Dabei wurden die Perspektiven anerkannt, die sich bei einem Ankauf und entsprechendem Nutzungskonzept zur Weiterentwicklung der gesamten Innenstadt bieten.

Umfassende Neugestaltung des Komplexes

Nun plant die Stadt eine umfassende Neugestaltung des Komplexes an der Niederstraße. Dieser umfasst eine Gesamtfläche von 18.500 Quadratmetern und bietet 330 Tiefgaragenstellplätze.

Bürgermeister Reiner Breuer äußert sich optimistisch: „Der Kauf des früheren Kaufhof-Gebäudes bietet der Stadt Neuss die Möglichkeit, eine moderne und zukunftsfähige Innenstadt zu gestalten. Wir wollen das Potenzial des Standorts voll ausschöpfen, indem wir die Immobilie zu einem multifunktionalen Zentrum entwickeln.“ Ralf Kriesemer, Vorstandssprecher der Neusser Bau und Immobilien Management GmbH (NBI), ergänzt: „Wir haben bereits die Schaufenster gestaltet, um den temporären Leerstand attraktiv zu überbrücken. Parallel dazu laufen Gespräche mit potenziellen Mietern.”

Mögliche Ansiedlung der Industrie- und Handelskammer

Die Neugestaltung bringt die Möglichkeit mit sich, die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit einem Innovations- und Bildungszentrum in Neuss anzusiedeln. Während die IHK auch die Option am Wendersplatz erwägt, setzt die NBI ihre Suche nach weiteren Nutzern fort, um die Büroflächen im ehemaligen Kaufhof optimal zu nutzen. Die Gespräche mit Mietinteressenten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, was eine zeitgerechte Fertigstellung des Nutzungskonzepts ermöglicht.

Die Mietverträge sollen im Jahr 2025 unterschrieben werden, gefolgt vom Baustart. Ein erster Bauabschnitt könnte im ersten Halbjahr 2026 eröffnet werden.

Ziel einer lebendigen und zukunftsfähigen Innenstadt

Die Entwicklung des Nutzungskonzepts erfolgt in enger Abstimmung mit den städtischen Gremien. Ziel ist es, eine lebendige und ansprechende Zukunft für die Neusser Innenstadt zu sichern. Mit diesen Maßnahmen zeigt Neuss, wie Leerstände in Chancen für eine moderne Stadtentwicklung verwandelt werden können.



___

Stand: 19. September 2024