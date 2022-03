28.02.2022 - Bezirksausschuss VII - Uedesheim

Am kommenden Donnerstag, 3. März 2022 tagt der Bezirksausschuss VII – Uedesheim als Videokonferenz. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bericht der Verwaltung zu den Rodungsmaßnahmen am Grünzug „Im Kreuzfeld“.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und findet in Abstimmung mit dem Ausschussvorsitzenden Stefan Crefeld als Videokonferenz statt.



Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.



Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail bei stephan.milek@stadt.neuss.de anmelden. Sie erhalten dann die entsprechenden Zugangsdaten.

(Stand: 28.02.2022/Bo)