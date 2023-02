31.01.2023 - Alte Post: Open House 2023 startet am Donnerstag

Von Donnerstag (02. Februar) bis Sonntag (05. Februar) lädt das Kulturforum Alte Post wieder zum Open House ein. Zum Semesterabschluss werden Arbeiten aus den Kursen des bildenden Bereiches gezeigt, die in den vergangenen Monaten entstanden sind. Alle Interessierten sind willkommen und können auch selbst aktiv werden! Los geht es am Donnerstag um 16 Uhr. Am Freitag kann man sich die Werke von 9 bis 17 Uhr ansehen und am Wochenende ist die Ausstellung jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Es präsentieren sich unterschiedliche Zeichen- und Malkurse, die Schmuckwerkstatt ist vertreten und auch Keramikarbeiten sind zu bestaunen. Darüber hinaus sind die künstlerischen Arbeiten von Kindern und Erwachsenen aus dem offenen ukrainischen Begegnungsatelier zu sehen. Der Künstler Jürgen Hille zeigt eine Auswahl seines Videoprojekts „Gebäudeerkundung“. Es werden Kataloge aus dem Bestand der Alten Post gegen Spenden angeboten.

Auf der Homepage www.altepost.de kann man sich darüber hinaus über Live-Aktionen informieren. Beispielsweise können Besucherinnen und Besucher am Freitag die Acrylmalerei ausprobieren oder Kraniche falten. Auch Führungen durch das Haus werden angeboten.