Richtfest für den nachhaltigen Erweiterungsbau der Karl-Kreiner-Schule

Wichtiger Meilenstein für den dreigeschossigen Erweiterungsbau der Karl-Kreiner-Schule in der Nordstadt: Beim Richtfest würdigte Reiner Breuer die engagierte Arbeit der Bauarbeiter und Handwerker und bedankte sich für ihren Einsatz. Rund 80 Schüler der dritten Klassen der Grundschule trugen zur Feierlichkeit ein eigens umgedichtetes Lied zur Melodie „Meine Biber haben Fieber“ vor.



„Mit dem Erweiterungsbau schaffen wir die Voraussetzungen, um zukünftig mehr Kinder am Standort zu unterrichten und eine zukunftsweisende Bildungsinfrastruktur anzubieten. Insgesamt 18,8 Mio. Euro investieren wir in den Erweiterungsbau.“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer. Der Bau soll im Sommer 2025 fertiggestellt werden. Die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH hat den Neusser Bauverein mit der Projektsteuerung des Bauvorhabens beauftragt.



Um weiterhin eine große zusammenhängende Schulhoffläche zu erhalten, ist der Erweiterungsbau der Karl-Kreiner-Schule an der Gladbacher Straße parallel zur hinteren Grundstücksgrenze auf einer Grundfläche von rund 1.155 Quadratmeter angeordnet. Der Neubau umfasst eine Gesamtfläche von rund 3.400 Quadratmetern und wird nach dem modernen Clusterkonzept gestaltet: Das schafft eine lernförderliche und flexible Umgebung für die Schüler. Neben Klassenräumen und Räumen für den Offenen Ganztag (OGS) entsteht ein Bewegungsraum sowie eine Mensa mit einer voll ausgestatteten Küche. „Mit diesem Bauprojekt unterstreicht die Stadt Neuss ihr Engagement für moderne, nachhaltige Bildungsräume und erschafft eine zukunftsfähige Schulumgebung für unsere Kinder“, betont Jürgen Grunst, Sprecher der Geschäftsführung.

Energieeffizienz im Fokus: Passivhausstandard, begrüntes Dach und automatisierte Gebäudetechnik

Der Erweiterungsbau nach den Plänen des Architekturbüros Assmann wird im Passivhausstandard errichtet und ist auf Energieeffizienz ausgerichet. Die Energieversorgung erfolgt durch eine Sole-Wasser- Wärmepumpe, die über 21 Tiefensonden mit bis zu 150 Metern Tiefe die nötige Wärmeenergie aus dem Erdreich bezieht. Die Beheizung erfolgt CO2-neutral durch den Einsatz CO2-freier Elektrizität. Auf dem extensiv begrünten Flachdach sind technische Anlagen untergebracht, darunter eine Photovoltaikanlage, die zur weiteren Reduzierung des Energieverbrauchs beiträgt. Dabei ist die Gebäudetechnik voll automatisiert, so dass eine optimale Wärme- und Raumluftversorgung bei geringstem Energieverbrauch erreicht wird. „Mit dem Erweiterungsbau setzen wir ein klares Zeichen für nachhaltiges Bauen. Diese moderne Gebäudetechnik ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zu einer klimafreundlichen Zukunft“, sagt Geschäftsführer Dirk Reimann.

Schülerfreundliche Raumgestaltung mit hoher Aufenthaltsqualität

Die Mensa im Erdgeschoss öffnet sich mit großzügigen Glasflächen zum Schulhof und bildet einen zentralen Begegnungsort für die Schulgemeinschaft. In den oberen Geschossen sind die Räume für die Jahrgangsstufen in Clustern angeordnet, die jeweils aus Klassenräumen und multifunktionalen Bereichen für die OGS und zur Differenzierung bestehen. Die Fachräume für Musik, Kunstund die Bibliothek sind in der Mittelzone des Gebäudes untergebracht, ebenso wie Büros und weitere Infrastrukturräume. Großflächige Fenster sorgen für lichtdurchflutete Räume und ein angenehmes Lernumfeld. Der Haupteingang des Neubaus wird durch eine großzügige Verglasung und eine einladende, überdachte Konstruktion hervorgehoben. Alle Bereiche des Gebäudes sind barrierefrei zugänglich.