In diesem Jahr wird gefeiert: Zum 30. Mal findet der "Niederrheinische Radwandertag", eines der größten Radevents Deutschlands, statt. Zu diesem werden am Sonntag, den 2. Juli 2023, rund 30.000 Radfahrbegeisterte in den über 60 Städten und Gemeinden am Niederrhein und in den benachbarten Niederlanden erwartet. In Neuss ist der Kinderbauernhof Selikum wieder Start- und Zielpunkt. Dort ist am Stand von Neuss Marketing auch eine Stempelstelle.

Entsprechend dem diesjährigen Motto "Zeitreise - 30 Jahre Niederrheinischer Radwandertag" sind viele der Strecken Best-of-Routen aus den letzten 30 Jahren, die besondere kulturelle Highlights und Betriebe einbinden. Beim Niederrheinischen Radwandertag geht es nicht um Tempo, Sprint- oder Bergwertung. Unterwegs in der Natur, Land und Leute kennen lernen, Sehenswürdigkeiten am Rande der Strecken entdecken und eine Auszeit genießen, lautet die Devise. Gestartet wird zwischen 10 und 17 Uhr, wobei die Teilnehmenden ihre Startzeit selbst bestimmen, ebenso die Route.

Rund 100 Fahrradrouten - vier Rundstrecken führen durch Neuss

Insgesamt 63 Städte und Gemeinden am Niederrhein und in den Niederlanden bieten rund 100 Fahrradtouren mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden zur Auswahl an. Vom Startpunkt am Neusser Kinderbauernhof führt eine 38 Kilometer lange Route (Nummer 92) nach Grevenbroich, Langwaden, Dormagen und wieder zurück nach Neuss, aber auch Routen von Kaarst oder Jüchen aus führen am Kinderbauernhof Neuss vorbei. Die vier Rundstrecken durch Neuss sind zwischen 35 und 55 Kilometer lang und führen alle durch Selikum. Interkommunale Anbindungen sind über den Erftradweg, den Norfbach und den Neusser Startgarten an umliegende Städte direkt gegeben.

Programm am Kinderbauernhof

Wer nicht mitradelt, ist zwischen 10 und 17 Uhr herzlich zum Kinderbauernhof eingeladen und kann dort ein abwechslungsreiches Programm zahlreicher Kooperationspartner erleben. Mit von der Partie sind der Verkehrsverein, der ADFC mit einem Infostand, die Neusser Radstation mit einer Fahrradwerkstatt für kleinere Reparaturen und die Polizei codiert vor Ort Fahrräder. Außerdem steht für alle das "Durstlöschermobil" der Stadtwerke Neuss kostenlos zur Verfügung.

Die Teilnahme am Niederrheinischen Radwandertag ist kostenlos. Auch dem Tourenportal Niederrhein bei Outdooractive sind alle Routen auf der Internetseite maps.niederrhein-tourismus.de mit interaktiven Karten zu finden. Sie zeigen den genauen Streckenverlauf mit dem Profil der Tour. Weitere Informationen finden Sie online unter niederrhein-tourismus.de/radwandertag

Stand: 28. Juni 2023