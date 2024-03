Innenstadt und Landesgartenschau-Gelände rücken näher zusammen

Mit der Landesgartenschau 2026 sind auch Änderungen im Neusser Straßenverkehr verbunden. Der Rat der Stadt Neuss hat beschlossen, den Fußgängerüberweg über den Hessentordamm zwischen Rennbahngelände und Innenstadt zu ändern. Fußgänger*innen und Radfahrenden steht zukünftig eine rund acht Meter breite bepflanzte Verkehrsinsel als Querungshilfe am Hessentordamm zur Verfügung. Um auch die Zugänglichkeit vom Hafenbecken 1 in Richtung Bürgerpark zu verbessern, entsteht zudem eine neue Querungshilfe auf der Hammer Landstraße. Durch die Neugestaltung soll die Anreise mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zur Landesgartenschau 2026 und dem darüber hinaus bestehenden Bürgerpark langfristig erleichtert werden.

Vergrößerung der Mittelinsel am Hessentordamm

Zur Verbesserung der Querungssituation wird die Linksabbiegerspur vom Hessentordamm in Richtung Markt durch eine rund acht Meter breite bepflanzte Mittelinsel ersetzt. Da mit rund 400 Fahrzeugen pro Tag, lediglich ein Drittel aller Fahrten in Richtung Markt auf diese Spur entfällt, können diese durch die Abbiegespur in die andere Fahrtrichtung komensiert werden. Fahrzeugführer*innen müssen dies zukünftig frührzeitig bei ihrer Routenplanung beachten. Eine Umnutzung der der heute mittigen Fahrspur aus dem Hessentordamm in eine kombinierte Geradeaus-/Linksabbiegerspur kommt aufgrund von Sicherheitsaspekten nicht in Frage.

Die jetzige Fahrspur wird mit der bereits bestehenden Grünfläche zwischen der Einmündung Markt und Am Kehlturm zusammgelegt, sodass sich die Gesamtfläche der Verkehrsinsel verdoppelt. Die Aufstellfläche für Radfahrenden und Fußgänger*innen verfierfacht sich beinahe von ca. 2,2 auf 8 Meter Tiefe. Dies ermöglicht eine bequeme und sichere Aufstellung von Kinderwagen und Fahrrädern. Die neu entstehende Grünfläche wird im Nachgang an die Bauarbeiten zudem mit bis zu acht Bäumen bepflanzt. Im Rahmen der Neugestaltung wird zudem die Schaltung der Ampel im Kreuzungsbereich angepasst, um längere Grünphasen für Fußgänger*innen zu ermöglichen.

Neue Querung an der Hammer Landstraße

Um die Erreicharkeit des zukünftigen Bürgerparks auch vom Hafenbecken 1 aus zu verbessern, entsteht auf Höhe der Hammer Landstraße 1a bis 3 eine neue Mittelinsel. Hierfür wird die Linksabbiegespur stadtauswärts von der Hammer Landstraße in die Industriestraße verkürzt. Das Neusser Bürger Schützenfest wird durch die neue Verkehrsinsel nicht beeinträchtigt, da es sich um eine mobile Querungshilfe handelt, die kurzfristig abgebaut werden kann.

Stand: 11. März 2024