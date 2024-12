29.11.2024 - Neue Angebote der VHS Neuss

Samba Percussion Band an der VHS

Das Seminar am Sonntag, 1. Dezember 2024, im RomaNEum von 11 bis 16.15 Uhr ist für alle gedacht, die Spaß am Rhythmus haben und einmal in die aufregende, brasilianische Rhythmuswelt eintauchen wollen!

Das Teilnahmeentgelt beträgt 32,13 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es hier.

VHS: Architekturvortrag mit Thomas Brandt

Unter dem Motto „Mehr wissen – mehr lieben“ befasst sich Thomas Brandt am Montag, 2. Dezember 2024, um 19 Uhr, mit dem Jugendstil. Dieser entstand an verschiedenen, weit auseinanderliegenden Orten wie Glasgow, Barcelona, Wien, Brüssel und München. Wie entstand dieser Stil und vor allem aber, welche Bauwerke dieses Stils sind heute noch in Nordrhein-Westfalen zu finden?

Der Vortrag findet in der VHS im RomaNEum statt und die Teilnahme kostet 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

VHS bietet Mini-Kurs Yoga am Vormittag

An fünf Terminen ab Dienstag, 3. Dezember 2024, können Einsteiger*innen jeweils von 11 bis 12.30 Uhr im RomaNEum, Hatha-Yoga praktizieren. Der Unterricht findet hybrid statt, es kann also wahlweise in Präsenz oder online teilgenommen werden. Das Entgelt beträgt 42 Euro.

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier.

Deutschlandfunk im VHS-Gespräch: „Nur noch Klima, Krieg und Katastrophen?"

Die Teilnehmenden haben die einmalige Gelegenheit, mit den beiden Nachrichtenchefs des bundesweiten Senders Deutschlandfunk, Francisca Zecher und Dr. Marco Bertolaso, am Donnerstag, 5. Dezember 2025, im RomaNEum ins Gespräch zu kommen. Was machen gute Nachrichten aus? Ohne verlässliche Information für möglichst alle kann keine Demokratie funktionieren. Doch die Debatte über das Vertrauen der Bürger*innen in die Medien liefert immer neue Schlagworte. „Fake News“, „Lügenpresse“ und Nachrichtenmüdigkeit sind nur drei Beispiele. Nach dem gemeinsamen Anhören der 16 Uhr-Nachrichten möchten die beiden Nachrichtenprofis über ihre Arbeit berichten, Fragen diskutieren und stehen auch für Anregungen zur Verfügung.

Der Workshop beginnt um 15.30 Uhr und ist entgeltfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

VHS-Kompaktseminar: Umgang mit schwierigen Kunden

Am Samstag, 7. Dezember 2024, findet an der VHS ein Seminar statt, in dem die Teilnehmenden lernen, mit herausfordernden Gesprächssituation umzugehen. Der Fokus liegt dabei auf der Kommunikation im beruflichen Kontext, insbesondere der Frage, wie elegant mit herausfordernden Kund*innen umzugehen ist.

Der Kompaktseminar findet von 09 bis 16.15 Uhr statt und die Teilnahme kostet 44,80 Euro. Mehr Infos und die Anmeldemöglichkeit gibt es hier.

VHS-Seminar zum Thema „Ordnung und Emotion“

Am Sonntag, 8. Dezember 2024, können Teilnehmende von 11 bis 14 Uhr im RomaNEum sich mit der Bedeutung von Ordnung und Emotionen auseinandersetzen. Denn: Für den einen ist es der verdrängte Keller, der immer wieder nach einer Entrümpelung ruft, für den anderen sind es die unzähligen Chaosquellen, die auf wundersame Weise immer wieder "von alleine" anfangen zu sprudeln...

Das Entgelt für die Teilnahme beträgt 24,52 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier.

VHS: Malen mit Eitempera

Schon die Tafelmaler im Mittelalter bedienten sich der strahlenden Technik der Eitempera. Die Teilnehmenden versetzen sich in diesem Kurs am Sonntag, 8. Dezember 2024, von 10 bis 16 Uhr im RomaNEum in die alten Werkstätten zurück und erhalten Einblicke in den kunstgeschichtlichen Hintergrund, die Farbherstellung und den technischen Aufbau. Natürlich werden sie auch selbst praktisch tätig.

Das Teilnahmeentgelt beträgt 52 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen finden sich hier.

VHS-Vortrag zu Unternehmensgründung

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024 , findet von 19 bis 21 Uhr ein Vortrag zur Unternehmensgründung statt. Die Experten der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss informieren darüber, wie der Weg von der Idee bis zur Unternehmensgründung aussehen kann. Dabei geht es nicht nur um die Theorie, sondern es werden auch ganz praktische Tipps gegeben und erläutert, wie die Wirtschaftsförderung Unternehmensgründungen fördern kann.

Der Vortrag ist entgeltfrei. Mehr Infos und die Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Website der VHS.

Ratsbesuch mit der VHS

Wie und wo arbeiten eigentlich die Stadtverwaltung Neuss, der Bürgermeister und der Rat der Stadt Neuss? Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, die Arbeit von Verwaltung, Rat und Bürgermeister vor Ort live zu erleben, hinter die Kulissen zu schauen, Informationen aus erster Hand zu erhalten und sich darüber auszutauschen. Die Teilnehmenden erhalten Informationen und die Möglichkeit zum Dialog. Die Teilnahme auf der Zuschauertribüne an der Ratssitzung am 13. Dezember um 16 Uhr bietet tiefere Einblicke in die aktuelle politische Arbeit.

Die Exkursion ist entgeltfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Wenn nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen in der VHS im RomaNEum, Brückstr.1, 41460 Neuss statt.