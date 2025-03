50 Jahre gelebte Städtepartnerschaft

Am Freitag, den 28. März 2025, hat Bürgermeister Reiner Breuer im Ratssaal der Stadt Neuss rund 40 Schüler*innen und ihre begleitenden Lehrkräfte aus Deutschland und Frankreich empfangen. Anlass ist der diesjährige Schüleraustausch zwischen dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Neuss und dem Lycée Pierre Bayen aus Châlons-en-Champagne, der seit 1974 besteht – und damit bereits seit über 50 Jahren eine lebendige Partnerschaft pflegt.

Zu Gast in Neuss

Bürgermeister Breuer begrüßte die Jugendlichen persönlich und überreichte Gastgeschenke an die französischen Gäste. Unsere Gäste aus Frankreich – 20 Schüler*innen im Alter von 12 bis 14 Jahren sowie ihre Lehrkräfte Mme Séverine Bollot und M. Xavier Desbrosse – sind vom 27. März bis zum 3. April in Neuss. Gemeinsam mit ihren Austauschpartner*innen vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium nehmen sie an einem vielfältigen Programm teil, das unter anderem eine Stadtführung durch Neuss, Ausflüge nach Düsseldorf und Köln sowie zahlreiche gemeinsame Schulaktivitäten vorsieht.

Bürgermeister Reiner Breuer freut sich, diesen langjährigen Austausch auch in diesem Jahr wieder unterstützen zu dürfen und bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement in der deutsch-französischen Verständigung: „Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen ist es wichtiger denn je, Brücken zwischen Ländern und Kulturen zu bauen. Der Schüleraustausch zwischen Neuss und Châlons-en-Champagne ist ein gelebtes Beispiel für Völkerverständigung, Freundschaft und gegenseitigen Respekt. Die Jugendlichen von heute sind die Gestalter eines vereinten Europas von morgen – und genau hier beginnt es.“

Binationales Videoprojekt



Besonderes Highlight des Austauschs ist ein binationales Videoprojekt nach dem Vorbild der ARTE-Sendung Karambolage. In deutsch-französischen Teams setzen sich die Jugendlichen mit kulturellen, sprachlichen und geografischen Eigenheiten beider Länder auseinander und präsentieren ihre Erkenntnisse auf kreative und humorvolle Weise.