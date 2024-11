Alte Post wird saniert

Das Kulturforum Alte Post wird zurzeit wie geplant umfangreich saniert und modernisiert. Durch die Baumaßnahmen gewinnt das Kulturforum Alte Post sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für ausstellende Kunstschaffende an Attraktivität, Potential und Mehrwert.

Moderne Kursräume und neuer Gastro-Bereich

So werden die Kursräume und die sanitären Einrichtungen modernisiert. Außerdem soll die Veranstaltungsfläche optimaler genutzt werden können. Im Gastro-Bereich ist eine Neukonzipierung vorgesehen, die Gäste zum Essen und Verweilen einlädt. Im Zuge dessen wird auch der Terrassenbereich als Aufenthaltsort neu gestaltet. Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes wird die technische Gebäudeausstattung und der Brandschutz erneuert.

Gebäude bereits vollständig entkernt

Die vollständige Entkernung des Gebäudes ist derzeit abgeschlossen. Nun kann mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Eine Fertigstellung der Alten Post ist im August 2025 vor dem Schützenfest angestrebt.

Das Kulturforum Alte Post gehört seit dem 18. April 2024 zur Volkshochschule Neuss (VHS) und hat nun dort einen eigenen Fachbereich. Aufgeteilt ist dieser in „Ausstellung“ und „Jugend und Kultur“. Ersterer wird von Eva-Vera Rottstedt, der zweite seit Oktober 2024 von Katja König, vorher Theaterpädagogin am Rheinischen Landestheater, geleitet.

Fokus auf Bildungsangebote

Die Eingliederung macht insofern Sinn, da beide Einrichtungen Ähnlichkeiten in der Erfüllung ihrer Aufgaben vorweisen. Beide Institutionen bieten (kulturelle) Bildungsangebote für Bürgerinnen und Bürger an. Die Alte Post legt ihren Schwerpunkt hierbei auf Vier- bis 27-Jährige, die VHS spricht primär Erwachsene an.

Um Synergieeffekte im Sinne von „shared services“ zu nutzen, werden bei der Verwaltung Arbeitsprozesse zusammengeführt. Inhaltliche Aufgaben hingegen werden nach wie vor vollumfänglich von den qualifizierten Fachbereichsleitungen erfüllt.

Die Alte Post bleibt weiterhin wie gewohnt über www.altepost.de erreichbar.

Stand: 29. Oktober 2024