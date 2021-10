Bürgerinformationsveranstaltung zum St. Konradquartier

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2021 den Einleitungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. V 143/6 – St. Konradquartier - gefasst.

Geplant sind zehn um einen Anger arrangierte Einfamilienhäuser mit angeschlossenem Gemeinschaftsgarten. Die vorgesehene Wohnbebauung ist Teil des Gesamtkonzeptes der bereits erfolgten Umgestaltung des Gemeindezentrums und der Kita.

Im Rahmen der Einleitung des obengenannten Bebauungsplans, stehen Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.



Ein feststehender Veranstaltungsbeginn ist nicht vorgesehen. Alle Interessierten können flexibel in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr erscheinen. In Hinsicht auf eine bessere Planung und Steuerung des Zugangs bitte ich um vorherige Anmeldung über stadtplanung@stadt.neuss.de



Sollten Sie keine Möglichkeit der Teilnahme haben bzw. nicht geimpft, genesen oder getestet sein, so können Sie sich die Unterlagen ab dem 04.10.2021 auch im Internet auf der Homepage der Stadt Neuss unter folgendem Link ansehen: https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/bauleitplanung/interaktive-bauleitplanuebersicht/aktuelle-buergerbeteiligungen





Die Planunterlagen werden vom 04.10. – 17.10.2021 im Amt für Stadtplanung öffentlich zur Einsicht bereitgelegt.