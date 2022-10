Neusser Aktionstag zur Energiekrise

Am kommenden Samstag, 22.10.2022, findet ab 11 Uhr bis ca. 16 Uhr, unmittelbar vor dem Neusser Rathaus auf dem Markt ein Aktionstag zur Energiekrise statt. Initiator ist die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Neuss. Unterstützt wird der Aktionstag von den Stadtwerken Neuss, dem Sozialamt der Stadt sowie der Verbraucherzentrale.

Die Energiepreise steigen stark. Was können die Neusserinnen und Neusser tun, um einen vermutlich teuren Winter besser zu bewältigen? Wie gelangt man an einen Heizkostenzuschuss und wann ist man dazu antragsberechtigt? Hilfestellung bei diesen wichtigen Themen möchte ein Bündnis aus Wohlfahrtsverbänden, Stadtverwaltung, Stadtwerken Neuss und der Verbraucherzentrale geben. Das Beratungsangebot auf dem Neusser Marktplatz reicht dabei von allgemeinen Tipps zum Energiesparen, über einige energierechtliche Aspekte, bis hin zu Informationen über weitere Unterstützungsmöglichkeiten. „Uns ist es wichtig, dass die Menschen rechtzeitig einen Ansprechpartner finden, bevor irgendwelche Ängste oder gar finanzielle Nöte entstehen“, so Jens Röskens von der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Neuss.

Alle genannten Akteure treffen sich auch regelmäßig, um gemeinsam und gebündelt vor Ort in Neuss auf die Energiekrise reagieren und den Menschen beratend zur Seite stehen zu können.