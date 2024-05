Neubau der Kita Holbeinstraße

Für die Kita Räuberhöhle auf der Holbeinstraße in Neuss-Allerheiligen wird am Standort des aktuellen Interimsbaus ein Festbau errichtet.

In einem ersten Schritt wird zur übergangslosen Betreuung der Kinder hinter dem momentanen Standort im Sommer diesen Jahres ein neues Provisorium aufgestellt. Im Anschluss erfolgt unmittelbar der Rückbau der aktuellen Containeranlage um dann die Errichtung des Festbaus beginnen zu können.

Am Donnerstag, 23. Mai 2024, um 17 Uhr in der Kita Räuberhöhle, Holbeinstr. 1, 41470 Neuss werden die Pläne für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger durch den Bauherrn und das Jugendamt in einer kurzen Präsentation vorgestellt.

_____

Stand: 16. Mai 2024