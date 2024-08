Stadt Neuss schreibt Kunstförderpreise aus

Seit 1984 vergibt die Stadt Neuss jährlich Kunstförderpreise. Dabei wechseln sich die Sparten Gestaltende und Bildende Kunst mit den Bereichen Musik und Darstellende Kunst ab. Dieses Jahr sind die Kunstförderpreise in den Bereichen Gestaltende und Bildende Kunst ausgeschrieben. Bewerben können sich Künstler*innen, die in Neuss leben, arbeiten oder einen wesentlichen Bezug zur Stadt Neuss haben, etwa durch einen langjährigen Schulbesuch oder die Teilnahme an Kursen des Kulturforums Alte Post. Die Altersgrenze für die Bewerber*innen liegt bei 35 Jahren, es sei denn, sie sind aktuell noch an einer Hochschule eingeschrieben. Dotiert sind die beiden Kunstförderpreise mit je 3.000 Euro; die Vergabe der Preise erfolgt durch den Kulturausschuss auf Empfehlung einer Fachjury.

Fristende für die Bewerbung ist Donnerstag, 31. Oktober 2024. Bewerber*innen werden gebeten, ihrer Bewerbung mindestens zwei Gutachten beizufügen, eines sollte von einer Professorin oder einem Professor einer Hochschule verfasst sein.

Weitere Informationen unter kulturamt-neuss.de/ausschreibungen.

Stand: 20.08.2024