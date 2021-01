Energieberatung

Die Stadtwerke Neuss bieten noch bis Mitte Februar 2021 Thermografie-Aufnahmen von Gebäuden an. Hausbesitzer haben hierbei die Möglichkeit, spezielle Infrarotaufnahmen von ihrem Haus anfertigen zu lassen, um Wärmeverlusten auf die Spur zu kommen. „Mit den Aufnahmen bieten wir Eigentümern eine günstige Möglichkeit an, sich einen ersten Eindruck vom energetischen Zustand der Gebäudehülle zu verschaffen“, erläutert Christiane Koppelmann, Leiterin Abteilung Privat- und Gewerbekunden bei den Stadtwerken Neuss. „Die verschiedenen Farben eines Infrarotbildes zeigen die Intensität der örtlichen Oberflächentemperatur: Warme Stellen werden gelb bis rot dargestellt, kalte Stellen tiefblau.“ Über die Thermografiebilder lassen sich jedoch nicht nur Wärmebrücken aufzeigen, sondern auch durchfeuchtete Stellen sowie undichte Fenster und Türen erkennen. Außerdem bieten sie Anhaltspunkte für die Ursachen von Schimmelbildung.



Kosten und Terminvereinbarung

Das Thermografie-Angebot der Stadtwerke Neuss beinhaltet mindestens sechs Außenaufnahmen des Gebäudes mit einer Infrarotkamera sowie die Erläuterung der Bilder in einer Informationsbroschüre. Außerdem geben die Stadtwerke Neuss Tipps zur Behebung möglicher Schwachstellen und Hinweise zum Gebäudeenergiegesetz für Hauseigentümer - schriftlich oder auf Wunsch in einem persönlichen Gespräch.



Für Energiekunden der Stadtwerke Neuss kosten die Aufnahmen nur 99 Euro, Nichtkunden zahlen 149 Euro. Wer Interesse an den Thermografie-Aufnahmen hat, findet unter www.stadtwerke-neuss.de im Bereich „Energie& Wasser/ Kundenvorteile“ einen entsprechenden Antrag zum Download. Bei Rückfragen können sich interessierte Personen an die Stadtwerke-Hotline unter 0800-5310135 wenden (kostenlos aus dem deutschen Festnetz und dem deutschen Mobilfunknetz).