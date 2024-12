Kinder für Kinder: „Das erste Buch“ 2024

Kinder malen und schreiben für Kinder – in Neuss haben in diesem Jahr 1.400 Neusser Drittklässler*innen ein reich bebildertes Buch für die Erstklässler*innen geschrieben und gestaltet. Das Buch erzählt für jeden Buchstaben des Alphabetes eine Geschichte – von A wie Ananas bis Z wie Zirkus. Jede angemeldete Klasse übernimmt ein Wort. Die beste Geschichte, die ins Buch kommen soll, sucht die Klasse gemeinsam aus und malt dazu Bilder. „Lese- und Schreibförderung sowie Freude und Spaß an Büchern vermittelt das Projekt“, freut sich Ursula Platen, Beigeordnete für Jugend, Schule und Kultur. Am Nikolaustag haben die Erstklässler*innen sowie alle beteiligten Kinder im Rahmen einer feierlichen Übergabe in der Aula der Janusz-Korczak Gesamtschule ein Exemplar geschenkt bekommen.

Leseförderung seit 22 Jahren

„Das erste Buch“ fördert bereits in zehn Städten und Landkreisen die Freude am Lesen und Schreiben, an Kreativität und an Büchern. Getragen wird das Projekt vom Verein „Das erste Buch e. V.“, der bereits seit 2002 mit seinen Büchern die Leseförderung unterstützt.

Die Kinderstiftung „Lesen bildet“, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Heinz Mölder, unterstützt und fördert zusammen mit der Sparkasse Neuss das Leseprojekt, das in diesem Jahr erstmals auch in Neuss stattfindet. Ursula Platen und die zuständige Schulaufsicht, Astrid Ficinus, haben die Schulen begleitet und unterstützt. In Neuss haben 950 Autorenkinder geschrieben und gemalt, 3.600 Bücher wurden produziert.

Stand: 06. Dezember 2024