Landesgartenschau 2026: Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren

Die Landesgartenschau Neuss 2026 nimmt weiter Gestalt an. Bei einer exklusiven Baustellenführung präsentieren Bürgermeister Reiner Breuer und die Geschäftsführung der LAGA GmbH die neuesten Entwicklungen und Visionen dieses bedeutenden Projekts, das im Jahr 2026 mehr als 650.000 Besucher*innen nach Neuss ziehen wird.

„Gemeinsam arbeiten wir mit voller Tatkraft an unserem neuen Bürgerpark, dem Herzstück der Landesgartenschau 2026. Wir entwickeln Neuss zukunftsgerichtet weiter und schaffen eine dauerhafte und nachhaltige Freizeit- und Naherholungsfläche für alle. Wir gestalten eine Heimat, die auch für kommende Generationen lebens- und liebenswert bleibt“, freut sich Reiner Breuer, Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH (LAGA GmbH).

Mit der Landesgartenschau entsteht ein neuer Park, ein grünes Herz mitten im Stadtgebiet. „Seit dem Baubeginn vor sechs Wochen ist schon viel bewegt worden. Dort, wo jetzt die Bagger rollen, entsteht bis 2026 ein deutlicher ökologischer Mehrwert mit 2.200 neuen Bäumen und viel Biodiversität,“ erklärt die Geschäftsführerin der LAGA GmbH, Annette Nothnagel. Gepflanzt werden hunderte Sträucher und mehr als ein Kilometer Hecken. Auf einer Fläche von rund 18 Fußballfeldern werden Blüh- und artenreiche Wiesen gesät, die mit einer speziellen Methode besonders wertvoll für die Biodiversität gemacht werden.

„Unter Einsatz modernster Vermessungs- und Bautechnik entsteht ein Ort, der die Trends der kommenden Jahre im Garten- und Landschaftsbau aufzeigt. Für ein naturnahes Zuhause mit Gärten und Konzepten, die auch in Zukunft wertvolle ökologische Refugien darstellen“, erläutert Jan Sommer, Geschäftsführer der LAGA GmbH.

Klares Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung

Die Landesgartenschau ist ein kräftiger Schub für Neuss. Es entsteht nicht nur ein neuer Park, auch die städtebauliche Entwicklung wird nachhaltig gefördert. So entsteht im benachbarten Hammfeld I ein neuer Stadtteil mit umfangreicher Wohnbebauung: „Der Zuschlag für Neuss zur Landesgartenschau hat den Knoten zum Einstieg in die Entwicklung des Bürostandorts Hammfeld zum gemischten Stadtteil mit über 1.000 neuen Wohnungen gelöst. Damit wird gleichzeitig der Park durch einen Zugang von der Stresemannallee zusätzlich belebt“, so Christoph Hölters, Beigeordneter für Planung und Mobilität sowie Geschäftsführer der LAGA GmbH.

Das eigens entwickelte Mobilitätskonzept umfasst unter anderem einen neuen Radschnellweg (RS5). Der RS5 wird das Radfahren zwischen Neuss, Düsseldorf und Langenfeld noch attraktiver gestalten und einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende leisten. „Bereits jetzt ist der erste Abschnitt angrenzend an das Areal des neuen Parks fertig. In Kürze beginnen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt“, kündigt Hölters an.

Die Vorfreude in Neuss steigt

Der neue Park im Herzen der Stadt und die Landesgartenschau ist ein Gemeinschaftsprojekt. Beim Mitmachverein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss e.V.“ engagieren sich viele Neusser*innen, um ihre Heimat nachhaltig mitzugestalten. „Wir freuen uns, dass es nach zwei Jahren vieler Treffen, Veranstaltungen und der Arbeit in den Themengruppen jetzt auch auf dem Gelände selbst losgeht. Die Vorfreude auf unseren neuen Park und auf die Landesgartenschau 2026 steigt bei den Neusser*innen von Tag zu Tag“, weiß Sandra Maria Breuer, Co-Vorsitzende des Mitmachvereins.

Stand: 11. Oktober 2024