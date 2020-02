Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Zwölf Feuerwehrbeamte sind täglich rund um die Uhr sowie weitere sechs Feuerwehrbeamte in der Zeit von 7 bis 17 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger einsatzbereit im Dienst. In den drei Abteilungen Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung (Brandschutzdienststelle) und Verwaltung wird eine schnelle und kompetente Bearbeitung aller anfallenden Aufgaben gewährleistet. Da das Aufgaben- und Einsatzspektrum der Feuerwehr kontinuierlich wächst und immer spezieller wird, ist eine stetige Anpassung an die steigenden Anforderungen erforderlich, um den Bürgerinnen und Bürgern zu jeder Zeit das gewohnt hohe Sicherheitsniveau zu bieten.