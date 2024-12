Jugendzentrum Furtherhof

Further Hof

Further Straße 110

41462 Neuss



Telefon: 02131 - 3193718

Handy: 0172 - 8354754 (auch per WhatsApp)

E-Mail: furtherhof@awoneuss.de

Homepage: www.awoneuss.de/further-hof

Öffnungszeiten:

Montags, Dienstags, Mittwochs und Freitags 15.00 - 20.00 Uhr

Offener Jugendtreff

Zielgruppe:

Jugendliche und junge Erwachsene von 14 - 27 Jahren

Anzahl der Fachkräfte:

Eine Diplom-Sozialpädagogin

Ein Diplom-Pädagoge

Einrichtungsschwerpunkte:

Schwerpunkt der Einrichtung ist der Offene Treff für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 - 27 Jahren. Die Einrichtung dient als Ort, an dem sich Jugendliche und junge Erwachsene zurückziehen können und den sie aktiv mitgestalten können.

Bei uns gibt es gemütliche Sofas zum Abhängen und Quatschen, in der Konzerthalle kann Kicker, Billard und Tischtennis gespielt werden, aber auch WiFi-Spiele sowie Karten und Brettspiele. Eine Kegelbahn steht auch zur Verfügung.

Wir bieten Kinoabende, Diskoabende, Konzerte, Kochangebote, Kreativangebote, Theaterangebote. Ein Garten, der sowohl zum Entspannen als auch als Nutzgarten dient und eine Werkstatt in der zum Beispiel das eigene Fahrrad repariert werden kann.

Es gibt spezielle Angebote in den Ferien.

Bei Bedarf gibt es Beratung zum Lösen fast aller Probleme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Berufsberatung und professionelle Hilfe beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen.