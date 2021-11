Zunehmend an Bedeutung gewinnen Outdoor-Fitness-Anlagen; Jung und Alt können dort ihre Kräfte trainieren. Für alle zugänglich ist die Calisthenics-Anlage im Jahnstadion, die DJK Germania Hoisten verfügt über einen Fitnessparcours auf der Matthias-Ehl-Sportanlage in Hoisten und der TSV Norf unterhält am Norfer Gymnasium einen offen zugänglichen Workoutpark.

Auf den Anlagen sind stehen Hinweistafeln, welche mögliche Übungen an den einzelnen Geräten dokumentiern und erklären; also Ungeübte können hier ohne ÜbungsleiterInnen trainieren.

Calisthenics-Anlage im Jahnstadion

Jahnstraße 61

Fitnessparcours auf der Matthias-Ehl-Sportanlage

Welderstraße 42

Workoutpark am Norfer Gymnasium

Eichenallee 8, 41469 Neuss

Von der Eichenallee aus gesehen liegt die Fläche links neben den Gymnasiumbauten am Rande der Wiesenfläche.