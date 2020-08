Ein Visum ist eine Aufenthalts-Erlaubnis.

Das ist ein Papier vom Amt.

Auf dem Papier steht:

Sie dürfen nach Deutschland reisen.

Sie dürfen eine bestimmte Zeit in Deutschland bleiben.

Wichtig:

Sie müssen nachweisen,

warum Sie nach Deutschland reisen.

Das heißt:

Welchen Zweck Ihre Reise hat.

Der Zweck muss auf dem Visum stehen.

Dazu sagen wir: zweck-entsprechendes Visum.

Zum Beispiel:

Für die Arbeit brauchen Sie ein Arbeits-Visum .

brauchen Sie ein . Wenn Sie Ihre Familie besuchen wollen,

brauchen Sie ein Besuchs-Visum.

Wo bekomme ich ein Visum?

Das Visum bekommen Sie bei den

deutschen Auslands-Vertretungen.

Zum Beispiel:

Bei deutschen Botschaften

oder Konsulaten im Ausland.

Wie bekomme ich ein Visum?

Sie müssen einen Antrag stellen

bei der deutschen Auslands-Vertretung.

Zum Beispiel:

Bei den deutschen Botschaften

oder Konsulaten im Ausland.

Sie müssen sagen,

warum Sie nach Deutschland wollen.

Zum Beispiel:

Besuch

Heirat

Arbeit

Studium

Geschäfts-Reisen

Familien-Nachzug

Familien-Nachzug bedeutet:

Ihre Familie wohnt in Deutschland.

Jetzt wollen Sie zu Ihrer Familie nach Deutschland ziehen.

Wer braucht ein Visum?

Grundsätzlich braucht jeder ein Visum,

der nicht aus einem Land

in der Europäischen Union

dem Europäischen Wirtschafts-Raum

oder der Schweiz kommt.

Achtung:

Es gibt Ausnahmen für bestimmte Länder.

Bitte prüfen Sie vorher, ob Sie ein Visum brauchen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Länder

mit Visum-Pflicht oder Visum-Freiheit:

Auswärtiges Amt - Einreise und Aufenthalt

Visum-Pflicht heißt:

Sie brauchen ein Visum für die Einreise nach Deutschland.

Visum-Freiheit heißt:

Sie brauchen kein Visum für die Einreise nach Deutschland.

Zum Beispiel:

Sie können ohne Visum einreisen,

wenn Sie aus diesen Ländern kommen:

Australien

Israel

Japan

Kanada

Neuseeland

Republik Korea

und Amerika.

Dann brauchen Sie kein Visum:

Egal warum Sie nach Deutschland kommen.

Egal wie lange Sie in Deutschland bleiben.

Wichtig:

Es gibt noch mehr Ausnahmen.

Zum Beispiel: Bei kurzen Aufenthalten.

Also bei Urlaubs-Reisen oder Geschäft-Reisen.

Dafür brauchen Sie kein Visum.

Aber wenn Sie länger als 3 Monate bleiben

oder wenn Sie eine Arbeit anfangen,

dann müssen Sie ein Visum beantragen.

Dazu müssen Sie zum Integrations-Amt.

Dafür haben Sie 3 Monate Zeit.

Welche Papiere brauche ich für den Antrag?

Sie müssen verschiedene Papiere zeigen,

wenn Sie ein Visum beantragen wollen.

Welche Papiere Sie uns zeigen müssen,

hängt davon ab:

Warum Sie ein Visum brauchen.

Also: Der Zweck Ihrer Reise. Aus welchem Land Sie kommen.

Also: Ihr Herkunfts-Land, in dem Sie gerade sind.

Bitte fragen Sie bei der Botschaft

oder beim Konsulat nach den Regeln.

Mehr Infos zu Botschaften und Konsulaten

Was muss ich noch wissen?

Manchmal brauchen wir für das Visum

die Erlaubnis vom Amt

in Ihrem neuen Wohn-Ort.

Dazu sagen wir: zustimmungs-bedürftiges Visum.

Bei einem zustimmungs-bedürftigen Visum

schickt die Auslands-Vertretung Ihren Antrag

an das Amt in Deutschland.

Zum Beispiel:

Wenn Sie länger in Deutschland bleiben wollen.

Dazu sagen wir: länger-fristige Aufenthalte .

wollen. Dazu sagen wir: . Oder zu Erwerbs-Zwecken.

Das bedeutet: Sie wollen in Deutschland arbeiten.

Achtung:

Wenn Sie den Antrag im Ausland gestellt haben,

dauert das Weiterleiten der Unterlagen

ungefähr 3 bis 4 Wochen.

Sie bekommen dann einen Brief

von der Auslands-Vertretung.

Wichtige Infos zum Familien-Nachzug:

Wenn wir Papiere von Personen brauchen,

die in Deutschland leben,

dann bekommen Sie einen Brief vom Amt.

Wie lange muss ich auf das Visum warten?

Es gibt lange Warte-Zeiten.

Sie müssen oft mehrere Monate warten.

Wenn Sie ein Visum für einen

länger-fristigen Aufenthalt wollen.

Weil die Bearbeitung so lange dauert.

Die Bearbeitung geht schneller:

Wenn Sie ein Visum für einen

kurz-fristigen Aufenthalt wollen.

Zum Beispiel:

Für einen Besuch oder für eine Geschäfts-Reise.

Dann müssen Sie nicht so lange warten.

Wichtig:

Sie müssen den Antrag rechtzeitig stellen.

Was muss ich nach der Einreise tun?

Das müssen Sie nach der Einreise tun:

Sie müssen Ihren Wohnsitz anmelden.

Gehen Sie dazu ins Bürger-Amt.

Ausnahme:

Sie müssen Ihren Wohnsitz nicht anmelden:

Wenn Sie nur zu Besuch in Deutschland sind.

Oder wenn Sie eine Geschäfts-Reise machen.

Wichtig:

Wenn Sie in Neuss wohnen:

Gehen Sie am besten sofort nach der Einreise

zum Integrations-Amt in Neuss.

Damit Sie schnell eine Aufenthalts-Erlaubnis bekommen.

